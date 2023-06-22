В «Оренбурге» назвали нового главного тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера вместо Марцела Лички.

«Мы подписали контракт с Ирши Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года. Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на года заключен трудовой договор с Ярошиком», – сказал Андреев.