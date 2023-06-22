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    • Быстров раскритиковал «Спартак» за назначение Малышева: «Снова человек не из футбола»

    Быстров раскритиковал «Спартак» за назначение Малышева: «Снова человек не из футбола»

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал назначение Олега Малышева на пост гендиректора «Спартака».

    • Малышев сменил Евгения Мележикова.
    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    «Очередной веселенький ход «Спартака» заставляет задуматься (да, прям вот так, с рукой у лица и поднятой бровью) о компетентности руководства.

    Снова в футбол приходит человек не из футбола. Сейчас лет 10 уйдет на то, чтобы стажер вошел во вкус, понял, что куда… и как правильно все это делать.

    «Спартак» может начинать отдыхать. Потому что, скажем так, ничего толкового не выйдет», – написал Быстров в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +20574

      Cleaner 10 минут назад

      Спартаку НРАВИТСЯ, когда над ним РЖУТ!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18694

      NewLife 16 минут назад

      Этот не-пришей-баклану-хвост имеет наглость давать советы руководству Спартака.

      1
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      Рейтинг: +20574

      Cleaner > NewLife 8 минут назад

      Почему Вы считаете, что бывший СПАРТАКОВЕЦ Быстров не имеет право на свое мнение о происходящем в его бывшей команде?

      0
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      Рейтинг: +8325

      nik55 33 минуты назад

      Вова ты дурак ? ген-дир твоих голубых кто-человек из футбола ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20574

      Cleaner > nik55 8 минут назад

      Вова ваш, СПАРТАКОВСКИЙ ветеран. Чего Вы на него гоните???

      0
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      Рейтинг: +166

      erybov1965 1 час назад

      Игрок,который "болтался" между Зенитом и Спартаком,может дать толковый совет?Он,наверное, может только критиковать других.

      1
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      Рейтинг: +15244

      Алексей З 1 час назад

      Ушлёпок , а Мутко, Митрофанов ,Фурсенко, дюков и Медведев из футбола пришли ?
      Пздбл, только за Спартаком заказ следить ?

      4
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      Рейтинг: +20574

      Cleaner > Алексей З 6 минут назад

      Быстров высказался о своём бывшем клубе. Разве СПАРТАКОВЕЦ не имеет права говорить о своей команде???

      0
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