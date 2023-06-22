Быстров раскритиковал «Спартак» за назначение Малышева: «Снова человек не из футбола»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал назначение Олега Малышева на пост гендиректора «Спартака».

Малышев сменил Евгения Мележикова.

Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.

«Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Очередной веселенький ход «Спартака» заставляет задуматься (да, прям вот так, с рукой у лица и поднятой бровью) о компетентности руководства.

Снова в футбол приходит человек не из футбола. Сейчас лет 10 уйдет на то, чтобы стажер вошел во вкус, понял, что куда… и как правильно все это делать.

«Спартак» может начинать отдыхать. Потому что, скажем так, ничего толкового не выйдет», – написал Быстров в телеграме.