Канчельскис назвал лицо российского футбола

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал игрока, который олицетворяет российский футбол.

«Лицо российского футбола, безусловно, Игорь Акинфеев, а не Артем Дзюба. Ну какой Артем?

Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно – это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.

У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», – сказал Канчельскис.