Канчельскис назвал лицо российского футбола

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал игрока, который олицетворяет российский футбол.
«Лицо российского футбола, безусловно, Игорь Акинфеев, а не Артем Дзюба. Ну какой Артем?
Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно – это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.
У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», – сказал Канчельскис.
- Акинфеев играет в РПЛ 20 лет.
- Он всю карьеру проводит в ЦСКА.
- С командой он брал Кубок УЕФА, РПЛ, Кубок России.
Источник: «РБ Спорт»