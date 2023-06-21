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Канчельскис назвал лицо российского футбола

21 июня 2023, 19:13
3

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал игрока, который олицетворяет российский футбол.

«Лицо российского футбола, безусловно, Игорь Акинфеев, а не Артем Дзюба. Ну какой Артем?

Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно – это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.

У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», – сказал Канчельскис.

  • Акинфеев играет в РПЛ 20 лет.
  • Он всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • С командой он брал Кубок УЕФА, РПЛ, Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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Fialet
1687372130
Акинфеев это нога российского футбола, а Цзюба рука.
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serglider
1687379474
Лицо российского футбола - это жопа в поносе))) Не думаю, что Игорян согласился быть его представителем где-либо, тем более что и за нашу сборную он категорически не хочет играть.
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vmonomah17
1687411863
Лицо российского футбола - Кокорин)
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