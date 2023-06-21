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    Канчельскис назвал лицо российского футбола

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал игрока, который олицетворяет российский футбол.

    «Лицо российского футбола, безусловно, Игорь Акинфеев, а не Артем Дзюба. Ну какой Артем?

    Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно – это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.

    У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», – сказал Канчельскис.

    • Акинфеев играет в РПЛ 20 лет.
    • Он всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • С командой он брал Кубок УЕФА, РПЛ, Кубок России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20539

      Cleaner 26 минут назад

      У Спартака, вот, лицо Заремы, Соболева и Промеса...)))

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