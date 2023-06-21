Алвес – о девушке, которая обвинила его в изнасиловании: «Я прощаю ее»

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал обвинения в изнасиловании.

Инцидент в ночном клубе Барселоны случился в декабре. По словам потерпевшей, Алвес изнасиловал ее в туалете.

Он находится в тюрьме с января.

Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.

«Независимо от того, сколько я об этом думаю, я тоже не знаю [почему девушка, обвиняющая его в изнасиловании, расплакалась, выйдя из туалета]. Мне приходит в голову, что кто-то дал ей плохой совет.

Сделав это, она почувствовала себя плохо и устроила хаос, потому что уже не знала, как выбраться из передряги, в которой оказалась. В этот хаос она вовлекла и меня.

Я взываю к ее совести. Не было ни одной ночи, когда я спал спокойно. Ни одной ночи. Моя совесть чиста. Я никогда никому не причинял вреда по своей воле. И в ту ночь я этого не делал.

Я не знаю, чиста ли ее совесть, хорошо ли она спит по ночам. Но я прощаю ее», – сказал Алвес.