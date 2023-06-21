РПЛ к 2027 году планирует интегрироваться в повседневную жизнь россиян

РПЛ разработала план развития до 2027 года. Одна из главных задач лиги на эти четыре года – интегрироваться в повседневную жизнь россиян через присутствие в такси, музыке и других сферах.

«К 2027 году РПЛ планирует стать коммерчески успешной бизнес-структурой с эффективной системой принятия решений и корпоративным управлением. Она намерена стать самым популярным брендом, функционирующим на стыке профессионального спорта и развлечений, а также лидером инновационных изменений в российском футболе.

РПЛ выделяет три цели в документе: рост качества продукта, увеличение ценности и стоимости бренда, а также организационной эффективности. Улучшение качества продукта должны обеспечить инициативы, повышающие зрелищность и современную технологическую оснащенность соревнований.

Ценность бренда РПЛ намерена добиться через формирование системного подхода к маркетинговой деятельности, расширения охвата и вовлеченности аудитории, а также повышения коммерческой привлекательности для партнеров.

РПЛ намерена расширить аудиторию и увеличить ее вовлеченность, сформировать основы маркетинговой стратегии для клубов, включая матчдэй, спонсорские активности, мерчендайзинг. Там также разработают цифровую концепцию экосистемы, в которую входит видеоконтент разных форматов и сервисы для болельщиков. Лига хочет расширить рекламный инвентарь, в том числе за счет сервисов такси, доставки, еды, музыки и т.д.

Лига сформирует план взаимодействия со смежными сегментами индустрии развлечений для охвата аудитории, например присутствие бренда в парках развлечений, киберспорте, музыке и т.д. Чтобы быть в тренде, Лига будет регулярно исследовать аудиторию, спонсорский рынок и медийную ценность рекламного инвентаря, а также рассмотрит сотрудничество с другими федерациями для создания единой методологии оценки спортивного рынка.

РПЛ называет открытость одной из своих задач, в частности, она хочет закрепить принцип информационной открытости – от публикации отчетов до общения судей с медиа. Также будут разработаны новые стандарты организации телевизионных трансляций, основной фокус будет направлен на повышение зрительского интереса ко всем типам контента», – передал суть документа «РБК Спорт», в чьем распоряжении он оказался.