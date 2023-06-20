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    • Губернатор Никитин 21 июня решит судьбу Юрана в «Пари НН» (Иван Карпов)

    Губернатор Никитин 21 июня решит судьбу Юрана в «Пари НН» (Иван Карпов)

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет решение о будущем Сергея Юрана в «Пари НН» 21 июня.

    «В среду пройдет совет директоров «Пари НН», на котором будет обсуждаться вопрос о целесообразности продления контракта с Юраном.

    Автоматическая пролонгация договора прописана только при сохранении клуба в РПЛ без стыковых матчей. Мнение совета директоров по тренерскому вопросу будет консультативным, последнее слово остается за губернатором Никитиным.

    На [ответной игре с «Родиной» в стыках] лично присутствовал Никитин, и ему очень не понравилось увиденное», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Юран принял клуб в апреле.
    • «Пари НН» прошел «Родину» по сумме 2 матчей со счетом 3:2.
    • Юран во 2-м сезоне подряд победил в стыках.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4289

      Ziklop 1 час назад

      опричник владеющий области решит судьбу непокорного тренера.
      хорошо если не посадят(юмор)

      1
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      Рейтинг: +1936

      Fialet > Ziklop 1 час назад

      В каждой шутке есть доля шутки.

      0
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      Рейтинг: +20491

      Cleaner 2 часа назад

      Нижегородский Барин решит...(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1559

      Таврида 3 часа назад

      Карпов известный балабол, но "Пари НН" вполне реально могут пойти по пути "Химок", второго Талалаева им будет несложно найти.

      1
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