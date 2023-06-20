Губернатор Никитин 21 июня решит судьбу Юрана в «Пари НН» (Иван Карпов)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет решение о будущем Сергея Юрана в «Пари НН» 21 июня.

«В среду пройдет совет директоров «Пари НН», на котором будет обсуждаться вопрос о целесообразности продления контракта с Юраном.

Автоматическая пролонгация договора прописана только при сохранении клуба в РПЛ без стыковых матчей. Мнение совета директоров по тренерскому вопросу будет консультативным, последнее слово остается за губернатором Никитиным.

На [ответной игре с «Родиной» в стыках] лично присутствовал Никитин, и ему очень не понравилось увиденное», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.