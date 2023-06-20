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  • Губернатор Никитин 21 июня решит судьбу Юрана в «Пари НН» (Иван Карпов)

Губернатор Никитин 21 июня решит судьбу Юрана в «Пари НН» (Иван Карпов)

20 июня 2023, 11:15
5

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет решение о будущем Сергея Юрана в «Пари НН» 21 июня.

«В среду пройдет совет директоров «Пари НН», на котором будет обсуждаться вопрос о целесообразности продления контракта с Юраном.

Автоматическая пролонгация договора прописана только при сохранении клуба в РПЛ без стыковых матчей. Мнение совета директоров по тренерскому вопросу будет консультативным, последнее слово остается за губернатором Никитиным.

На [ответной игре с «Родиной» в стыках] лично присутствовал Никитин, и ему очень не понравилось увиденное», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • Юран принял клуб в апреле.
  • «Пари НН» прошел «Родину» по сумме 2 матчей со счетом 3:2.
  • Юран во 2-м сезоне подряд победил в стыках.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (5)
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Таврида
1687249819
Карпов известный балабол, но "Пари НН" вполне реально могут пойти по пути "Химок", второго Талалаева им будет несложно найти.
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Ziklop
1687256599
опричник владеющий области решит судьбу непокорного тренера. хорошо если не посадят(юмор)
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sined1951
1687265843
Не пойму претензии к Юрану. Он не готовил клуб к сезону, взял клуб в конце сезона таким, каким он был до стыков. В конечном счете задачу сохранения выполнил. Какие могут быть претензии? Губернатору и руководству команды нужно думать о мерах по усилению клуба и не заниматься ерундой.
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