Губернатор Никитин 21 июня решит судьбу Юрана в «Пари НН» (Иван Карпов)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет решение о будущем Сергея Юрана в «Пари НН» 21 июня.
«В среду пройдет совет директоров «Пари НН», на котором будет обсуждаться вопрос о целесообразности продления контракта с Юраном.
Автоматическая пролонгация договора прописана только при сохранении клуба в РПЛ без стыковых матчей. Мнение совета директоров по тренерскому вопросу будет консультативным, последнее слово остается за губернатором Никитиным.
На [ответной игре с «Родиной» в стыках] лично присутствовал Никитин, и ему очень не понравилось увиденное», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- Юран принял клуб в апреле.
- «Пари НН» прошел «Родину» по сумме 2 матчей со счетом 3:2.
- Юран во 2-м сезоне подряд победил в стыках.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова