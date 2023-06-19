«Урал» сделал официальное предложение «Локомотиву» по автору лучшего гола сезона РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде полузащитника Константина Марадишвили.

«Мы сделали официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили.

Пока ни привета ни ответа. Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема. Конкретики никакой у нас нет пока», – сказал Иванов.