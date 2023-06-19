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    • Канчельскис призвал «Спартак» встать на защиту Промеса, которого приговорили к тюрьме

    Канчельскис призвал «Спартак» встать на защиту Промеса, которого приговорили к тюрьме

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уголовном деле форварда «Спартака» Квинси Промеса.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси – неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию.

    Руководство «Спартака» должно принимать решение по Промесу самостоятельно, но он многое сделал для клуба. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его.

    Квинси должен разобраться с братом, чтобы все обвинения были сняты. Неужели они не могут это сделать? Смешно! Такая ситуация, конечно, повлияет на Промеса, потому что это давление.

    Мы не знаем, что у них случилось. Наверное, брат просит приличные деньги. В такой ситуации «Спартаку» надо поддержать игрока», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2867

      АЛЕКС 58 13 минут назад

      Вспоминаю скандал с хулиганкой Кокорина и Мамаева. Как все требовали сурового наказания для них. Особенно спартаковцы! А Промеса за покушение на убийство оправдывают. Или это другое!?

      1
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      Рейтинг: +19017

      ilichkadr 14 минут назад

      Андрюша опять на пробку наступил?

      1
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