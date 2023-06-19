Канчельскис призвал «Спартак» встать на защиту Промеса, которого приговорили к тюрьме

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уголовном деле форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси – неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию.

Руководство «Спартака» должно принимать решение по Промесу самостоятельно, но он многое сделал для клуба. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его.

Квинси должен разобраться с братом, чтобы все обвинения были сняты. Неужели они не могут это сделать? Смешно! Такая ситуация, конечно, повлияет на Промеса, потому что это давление.

Мы не знаем, что у них случилось. Наверное, брат просит приличные деньги. В такой ситуации «Спартаку» надо поддержать игрока», – сказал Канчельскис.