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  • Канчельскис призвал «Спартак» встать на защиту Промеса, которого приговорили к тюрьме

Канчельскис призвал «Спартак» встать на защиту Промеса, которого приговорили к тюрьме

19 июня 2023, 16:26
10

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уголовном деле форварда «Спартака» Квинси Промеса.

  • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси – неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию.

Руководство «Спартака» должно принимать решение по Промесу самостоятельно, но он многое сделал для клуба. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его.

Квинси должен разобраться с братом, чтобы все обвинения были сняты. Неужели они не могут это сделать? Смешно! Такая ситуация, конечно, повлияет на Промеса, потому что это давление.

Мы не знаем, что у них случилось. Наверное, брат просит приличные деньги. В такой ситуации «Спартаку» надо поддержать игрока», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (10)
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ilichkadr
1687181952
Андрюша опять на пробку наступил?
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АЛЕКС 58
1687182063
Вспоминаю скандал с хулиганкой Кокорина и Мамаева. Как все требовали сурового наказания для них. Особенно спартаковцы! А Промеса за покушение на убийство оправдывают. Или это другое!?
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Romeo 123
1687184738
Так давайте всех преступников защищать
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Sergey9999
1687185686
Канчельскис МОЛОДЕЦ!
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АлексМак
1687196520
Окончательно умом тронулся
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zigbert
1687244379
Хоть что то положительное о Спартаке да услышишь. Хотелось бы чтобы руководство Спартака приняло правильное решение.
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