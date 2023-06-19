У Глушакова есть два варианта продолжения карьеры после ухода из «Пари НН»

Стало известно, где может продолжить карьеру полузащитник Денис Глушаков после ухода из «Пари НН».
По информации «РБ Спорт», в ближайшее время 36-летний хавбек должен поговорить с Андреем Талалаевым и обсудить возможный переход в «Химки». Руководство клуба сомневается в подписании Глушакова.
Футболист также общался с «Родиной», однако никаких договоренностей с клубом Первой лиги достичь не удалось.
- Глушакову 36 лет.
- Он провел 21 матч в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал ассист.
Источник: «РБ Спорт»