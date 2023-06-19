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    • Адвокат Жорин: «Промесу придется выстраивать передвижения по миру так, чтобы не попасть в тюрьму»

    Адвокат Жорин: «Промесу придется выстраивать передвижения по миру так, чтобы не попасть в тюрьму»

    Сергей Жорин, российский звездный адвокат, прокомментировал приговор спартаковцу Квинси Промесу.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Для того, чтобы обжаловать это решение необязательно посещать Нидерланды. Это могут сделать адвокаты Промеса. А вот если решение суда вступит в силу, то Квинси придется выстраивать свой маршрут передвижения по миру с учетом взаимных соглашений посещаемых стран с Нидерландами, чтобы его не смогли задержать и не доставить для отбывания наказания в страну, которая вынесла ему такой приговор», – сказал Жорин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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