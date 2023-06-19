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    • В «Урарту» прокомментировали возможность подписания Захаряна

    В «Урарту» прокомментировали возможность подписания Захаряна

    Пресс-служба «Урарту» отрицает переговоры о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Сообщалось, что клуб из Еревана рассматривается как промежуточный этап для футболиста перед отъездом в Европу.

    «Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет», – сообщили в «Урарту».

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Ранее его пытались купить «Галатасарай» и «Челси».

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    Источник: Sport24

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