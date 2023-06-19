В «Урарту» прокомментировали возможность подписания Захаряна

Пресс-служба «Урарту» отрицает переговоры о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Сообщалось, что клуб из Еревана рассматривается как промежуточный этап для футболиста перед отъездом в Европу.

«Эта информация поступала и раньше и была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведет», – сообщили в «Урарту».