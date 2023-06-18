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  • Чешский журналист: «Ярошика и Йиранека будут критиковать за переезд в Россию»

Чешский журналист: «Ярошика и Йиранека будут критиковать за переезд в Россию»

18 июня 2023, 22:59
5

Журналист iSport.cz Ондржей Шквор прокомментировал информацию, что тандем его соотечественников Иржи ЯрошикМартин Йиранек возглавит «Оренбург».

– Полагаю, большинство медиа будут критиковать Ярошика и Йиранека за переход в Россию. В Чехии любая связь с Россией считается неправильной, так что Иржи и Мартин услышат, что совершили большую ошибку.

– Если они после этого захотят работать в Чехии, дорога назад будет закрыта?

– Дорога назад закрыта не будет, но их связь с Россией будут помнить. Перед тем, как позвать их, президент клуба подумает, а хорошая ли это идея – подписать Ярошика. Возможно, когда происходящие события закончатся, все будет ок, но в эти дни, пока все продолжается, у них возникнут проблемы, если они захотят вернуться в Чехию. Хотя так будет рассуждать не каждый президент клуба.

– Марцела Личку тоже критиковали в прессе?

– Да, немного. В основном его коллеги, другие тренеры, высказывались в том ключе, что подобный поступок является моральным провалом.

– А теперь он переходит в «Динамо», который считается полицейским клубом...

– Да, и еще сильнее осложняет ситуацию, возможно, статьи будут жестче. Но пока, повторю, про Марцела писали очень мало.

  • Ярошик и Йиранек играли в РПЛ.
  • «Динамо» выкупает Личку за 1 миллион евро.
  • Сезон стартует 23 июля.

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Комментарии (5)
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eugen-han
1687118524
Вот уроды))
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Barmaleushka
1687124424
Вот она европейская "цивилизация" . Позор !
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Oldtrafford83
1687151005
По его мнению выглядит так, СВО идёт Русские плохие, СВО закончилось Русские хорошие, по мне так это всё лицемерный петушиный бред!!!
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odessakmv
1687152687
бывшего "доминатора" от этой новости наверно в хлам разорвало
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alefreddy
1687161687
истерию раздувают так как легли давно под штаты
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