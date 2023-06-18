Чешский журналист: «Ярошика и Йиранека будут критиковать за переезд в Россию»

Журналист iSport.cz Ондржей Шквор прокомментировал информацию, что тандем его соотечественников Иржи Ярошик – Мартин Йиранек возглавит «Оренбург».

– Полагаю, большинство медиа будут критиковать Ярошика и Йиранека за переход в Россию. В Чехии любая связь с Россией считается неправильной, так что Иржи и Мартин услышат, что совершили большую ошибку.

– Если они после этого захотят работать в Чехии, дорога назад будет закрыта?

– Дорога назад закрыта не будет, но их связь с Россией будут помнить. Перед тем, как позвать их, президент клуба подумает, а хорошая ли это идея – подписать Ярошика. Возможно, когда происходящие события закончатся, все будет ок, но в эти дни, пока все продолжается, у них возникнут проблемы, если они захотят вернуться в Чехию. Хотя так будет рассуждать не каждый президент клуба.

– Марцела Личку тоже критиковали в прессе?

– Да, немного. В основном его коллеги, другие тренеры, высказывались в том ключе, что подобный поступок является моральным провалом.

– А теперь он переходит в «Динамо», который считается полицейским клубом...

– Да, и еще сильнее осложняет ситуацию, возможно, статьи будут жестче. Но пока, повторю, про Марцела писали очень мало.