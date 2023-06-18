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    • Чешский журналист: «Ярошика и Йиранека будут критиковать за переезд в Россию»

    Чешский журналист: «Ярошика и Йиранека будут критиковать за переезд в Россию»

    Журналист iSport.cz Ондржей Шквор прокомментировал информацию, что тандем его соотечественников Иржи ЯрошикМартин Йиранек возглавит «Оренбург».

    – Полагаю, большинство медиа будут критиковать Ярошика и Йиранека за переход в Россию. В Чехии любая связь с Россией считается неправильной, так что Иржи и Мартин услышат, что совершили большую ошибку.

    – Если они после этого захотят работать в Чехии, дорога назад будет закрыта?

    – Дорога назад закрыта не будет, но их связь с Россией будут помнить. Перед тем, как позвать их, президент клуба подумает, а хорошая ли это идея – подписать Ярошика. Возможно, когда происходящие события закончатся, все будет ок, но в эти дни, пока все продолжается, у них возникнут проблемы, если они захотят вернуться в Чехию. Хотя так будет рассуждать не каждый президент клуба.

    – Марцела Личку тоже критиковали в прессе?

    – Да, немного. В основном его коллеги, другие тренеры, высказывались в том ключе, что подобный поступок является моральным провалом.

    – А теперь он переходит в «Динамо», который считается полицейским клубом...

    – Да, и еще сильнее осложняет ситуацию, возможно, статьи будут жестче. Но пока, повторю, про Марцела писали очень мало.

    • Ярошик и Йиранек играли в РПЛ.
    • «Динамо» выкупает Личку за 1 миллион евро.
    • Сезон стартует 23 июля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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