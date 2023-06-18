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    Изидор рассказал, кто научил его русскому мату

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор выучил частично русский мат за почти полтора года в России.

    – Ты начал говорить на русском. Как это произошло?

    – Когда ты живешь в стране, ты пытаешься выучить язык. Я учил при помощи чтения, разговоров. Это все еще достаточно тяжело для меня. Но русский – сложный язык.

    – Но ты знаешь и ругательства!

    – Это все Наир Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Константином Марадишвили – они мои лучшие друзья в «Локомотиве».

    • В минувшем сезоне РПЛ у 22-летнего Изидора 20 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
    • Контракт действует еще 3 года.
    • Изидор проводит отпуск в России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24822

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Армянин с грузином учат африканского француза русскому мату: вот бы послушать. )))

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      Рейтинг: +1545

      Таврида 1 час назад

      Тикнизян за армян играет, пусть армянским матам учит.

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