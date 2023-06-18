Изидор рассказал, кто научил его русскому мату

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор выучил частично русский мат за почти полтора года в России.

– Ты начал говорить на русском. Как это произошло?

– Когда ты живешь в стране, ты пытаешься выучить язык. Я учил при помощи чтения, разговоров. Это все еще достаточно тяжело для меня. Но русский – сложный язык.

– Но ты знаешь и ругательства!

– Это все Наир Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Константином Марадишвили – они мои лучшие друзья в «Локомотиве».