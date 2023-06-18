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    • Канчельскис: «Россия – уникальная страна: убиваешь 3 клуба – получаешь контракт на 5 лет»

    Канчельскис: «Россия – уникальная страна: убиваешь 3 клуба – получаешь контракт на 5 лет»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис удивлен, как некоторые тренеры и функционеры находят работу.

    «Вот я не понимаю, как тренер в 30 лет может научить молодого игрока играть? Он сам не знает, как принять мяч и отдать его. Я говорю не про всех, но видел много таких специалистов. Тренируют люди, которые совсем далеки от футбола, потому что платят у нас много. Все жулики заходят в футбол.

    Был один руководитель, который в первое время интересовался моей работой, а потом все тише и тише, через два года сказал, что в футболе все знает! Шамиль Газизов? Нет, другой, но с ним тоже все понятно – посмотрите, до чего он довел «Уфу». Он станет генеральным директором «Динамо» (Махачкала)? Ха-ха-ха. Россия – уникальная страна! Вот Газизов убил «Уфу», загнал ее в болото, в «Спартаке» ничего не добился, а сейчас гендиректор! Следующий Андрей Талалаев – зарезал, убил три команды, и все равно работает, блин.

    У меня ощущение, что механизм получения работы такой: надо вывести команду, убить ее и тебе дадут работу! Или контракт на пять лет – нонсенс! Вроде бы взрослые люди, а ведут себя как в детском саду! Убивай футбол, ведь все равно работу получишь. Молодцы, добивайте, убивайте наш футбол дальше, чтобы мы с колен не вставали. Красавцы! Все просто: зарежь и убей три команды – получи контракт на пять лет», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24822

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Чего тут удивляться? Газизов живёт чётко по понятиям принятым в нашем футболе, как говорится "ни капли в рот, ни сантиметра в зад" или наоборот. )

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      Рейтинг: -2

      Спартак_не_умеет_играть 32 минуты назад

      Жаоко срамтак уще деожится.
      :)))

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