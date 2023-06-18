Канчельскис: «Россия – уникальная страна: убиваешь 3 клуба – получаешь контракт на 5 лет»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис удивлен, как некоторые тренеры и функционеры находят работу.

«Вот я не понимаю, как тренер в 30 лет может научить молодого игрока играть? Он сам не знает, как принять мяч и отдать его. Я говорю не про всех, но видел много таких специалистов. Тренируют люди, которые совсем далеки от футбола, потому что платят у нас много. Все жулики заходят в футбол.

Был один руководитель, который в первое время интересовался моей работой, а потом все тише и тише, через два года сказал, что в футболе все знает! Шамиль Газизов? Нет, другой, но с ним тоже все понятно – посмотрите, до чего он довел «Уфу». Он станет генеральным директором «Динамо» (Махачкала)? Ха-ха-ха. Россия – уникальная страна! Вот Газизов убил «Уфу», загнал ее в болото, в «Спартаке» ничего не добился, а сейчас гендиректор! Следующий Андрей Талалаев – зарезал, убил три команды, и все равно работает, блин.

У меня ощущение, что механизм получения работы такой: надо вывести команду, убить ее и тебе дадут работу! Или контракт на пять лет – нонсенс! Вроде бы взрослые люди, а ведут себя как в детском саду! Убивай футбол, ведь все равно работу получишь. Молодцы, добивайте, убивайте наш футбол дальше, чтобы мы с колен не вставали. Красавцы! Все просто: зарежь и убей три команды – получи контракт на пять лет», – сказал Канчельскис.