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  • Канчельскис: «Россия – уникальная страна: убиваешь 3 клуба – получаешь контракт на 5 лет»

Канчельскис: «Россия – уникальная страна: убиваешь 3 клуба – получаешь контракт на 5 лет»

18 июня 2023, 15:59
3

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис удивлен, как некоторые тренеры и функционеры находят работу.

«Вот я не понимаю, как тренер в 30 лет может научить молодого игрока играть? Он сам не знает, как принять мяч и отдать его. Я говорю не про всех, но видел много таких специалистов. Тренируют люди, которые совсем далеки от футбола, потому что платят у нас много. Все жулики заходят в футбол.

Был один руководитель, который в первое время интересовался моей работой, а потом все тише и тише, через два года сказал, что в футболе все знает! Шамиль Газизов? Нет, другой, но с ним тоже все понятно – посмотрите, до чего он довел «Уфу». Он станет генеральным директором «Динамо» (Махачкала)? Ха-ха-ха. Россия – уникальная страна! Вот Газизов убил «Уфу», загнал ее в болото, в «Спартаке» ничего не добился, а сейчас гендиректор! Следующий Андрей Талалаев – зарезал, убил три команды, и все равно работает, блин.

У меня ощущение, что механизм получения работы такой: надо вывести команду, убить ее и тебе дадут работу! Или контракт на пять лет – нонсенс! Вроде бы взрослые люди, а ведут себя как в детском саду! Убивай футбол, ведь все равно работу получишь. Молодцы, добивайте, убивайте наш футбол дальше, чтобы мы с колен не вставали. Красавцы! Все просто: зарежь и убей три команды – получи контракт на пять лет», – сказал Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1687099758
Чего тут удивляться? Газизов живёт чётко по понятиям принятым в нашем футболе, как говорится "ни капли в рот, ни сантиметра в зад" или наоборот. )
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koli4ka
1687100847
дядя Андруша, сам то хоть понял чё сказал-"3" пишем,"5" на ум пошло,"2" с ума сошло...ляпота
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erybov1965
1687114024
Как показывает практика,отличный футболист-не значит отличный тренер и наоборот.
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