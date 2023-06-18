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    • Колосков: «Российский футбол не умер, а живет и развивается дальше»

    Колосков: «Российский футбол не умер, а живет и развивается дальше»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков позитивно мыслит насчет будущего отечественного футбола.

    «Времена сейчас непростые для всего российского футбола, но этот год показал, что наш футбол точно не умер, а живет и развивается дальше. Есть зрительский интерес, есть новые имена среди футболистов, есть интересные решения по части организации турниров – Кубок России тому подтверждение.

    Наверное, не хватает только привычного количества игр сборной, но в этом направлении ведется работа. Болельщики очень любят матчи национальной команды – это всегда праздник. РФС прикладывает много усилий, чтобы футбол в стране развивался дальше», – сказал Колосков.

    • Уже больше года Россия отстранена от международных турниров.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1611

      koli4ka 55 минут назад

      дядя слава, а не пора ли уже жить на даче в падмасковье и не сыпать перлы клоунадной перхотью на этом, чисто футбольном сайте...

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      Рейтинг: +22880

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Развивается ??? Ну да, это называется у нас теперь - "ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ" !(((

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