Колосков: «Российский футбол не умер, а живет и развивается дальше»

дядя слава, а не пора ли уже жить на даче в падмасковье и не сыпать перлы клоунадной перхотью на этом, чисто футбольном сайте...
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков позитивно мыслит насчет будущего отечественного футбола.
«Времена сейчас непростые для всего российского футбола, но этот год показал, что наш футбол точно не умер, а живет и развивается дальше. Есть зрительский интерес, есть новые имена среди футболистов, есть интересные решения по части организации турниров – Кубок России тому подтверждение.
Наверное, не хватает только привычного количества игр сборной, но в этом направлении ведется работа. Болельщики очень любят матчи национальной команды – это всегда праздник. РФС прикладывает много усилий, чтобы футбол в стране развивался дальше», – сказал Колосков.
- Уже больше года Россия отстранена от международных турниров.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.