Колосков: «Российский футбол не умер, а живет и развивается дальше»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков позитивно мыслит насчет будущего отечественного футбола.

«Времена сейчас непростые для всего российского футбола, но этот год показал, что наш футбол точно не умер, а живет и развивается дальше. Есть зрительский интерес, есть новые имена среди футболистов, есть интересные решения по части организации турниров – Кубок России тому подтверждение.

Наверное, не хватает только привычного количества игр сборной, но в этом направлении ведется работа. Болельщики очень любят матчи национальной команды – это всегда праздник. РФС прикладывает много усилий, чтобы футбол в стране развивался дальше», – сказал Колосков.