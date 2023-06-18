Мамаев объяснил, почему открыл академию в Дубае, а не в России

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об открытии своей футбольной академии в Дубае, где он сейчас проживает.

«Объяснение этому банальное – конкуренция. Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий. ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» – это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы?

Но в Дубае мы строим свою дорогу. Когда изучали этот рынок, поняли, что здесь нет настолько профессиональных академий, чтобы мы сильно уступали в конкуренции. Поэтому заявляем себя не только коммерческой, но и профессиональной академией. Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведем переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на три-четыре недели отправлять наших детей на просмотр. Этим самым мы даем ту возможность, которую другие коммерческие без профессионального уклона академии предоставить не могут. В этом и есть наша фишка. Цель заключается в том, чтобы дети попадали в клубы России, Европы и всего мира», – сказал Мамаев.