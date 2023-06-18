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  • Мамаев объяснил, почему открыл академию в Дубае, а не в России

Мамаев объяснил, почему открыл академию в Дубае, а не в России

18 июня 2023, 14:16
5

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об открытии своей футбольной академии в Дубае, где он сейчас проживает.

«Объяснение этому банальное – конкуренция. Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий. ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» – это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы?

Но в Дубае мы строим свою дорогу. Когда изучали этот рынок, поняли, что здесь нет настолько профессиональных академий, чтобы мы сильно уступали в конкуренции. Поэтому заявляем себя не только коммерческой, но и профессиональной академией. Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведем переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на три-четыре недели отправлять наших детей на просмотр. Этим самым мы даем ту возможность, которую другие коммерческие без профессионального уклона академии предоставить не могут. В этом и есть наша фишка. Цель заключается в том, чтобы дети попадали в клубы России, Европы и всего мира», – сказал Мамаев.

  • Карьера Мамаева длилась с 2005 по 2022 год.
  • В 2018-2019 годах он сидел в тюрьме.
  • Мамаев брал РПЛ с ЦСКА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (5)
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sined1951
1687094794
Что ж, все просто и понятно. Будем смотреть что получится.
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koli4ka
1687096166
ой ,акадЭмик из бутырки нарисовалси, народ-ховайси....
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gennadiy
1687112336
Он с судимостью ещё и детей учит?
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gennadiy
1687112394
Хорошо хоть что не в России
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odessakmv
1687152772
все просто: "судимому нельзя работать с детьми"
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