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    • Канчельскис – о 36-летнем Набабкине: «Наша перспективная молодежь»

    Канчельскис – о 36-летнем Набабкине: «Наша перспективная молодежь»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о защитнике ЦСКА Кирилле Набабкине.

    • Накануне 36-летний игрок продлил контракт.
    • Он в команде 13 лет.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    «Дать дорогу молодым? А каким молодым? Которые по пять мячей получают от белорусов, этим молодым, это наша молодежь? Им нужно давать дорогу? Смотря на них, Набабкин ещe пять лет может играть в футбол. Вот это наша перспективная молодежь. Набабкин еще два года может играть стопроцентно, я закончил в 37, и ничего страшного, люди в 40 заканчивают. Какие проблемы? Нормальное явление, дай бог ему здоровья», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Матч ТВ»

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