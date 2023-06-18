Кержаков возглавил сербский «Спартак», Самошников – в «Локо», ЦСКА выкупил Мойзеса и другие новости

Стало известно, как «Ростов» закроет долги по зарплате.

«Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»: Лещук – сотруднику американского аэропорта.

Сербский «Спартак» представил Кержакова в качестве главного тренера.

«Локомотив» отказался от Коваленко после звонка из «Газпрома» – игрок не хочет переходить в «Зенит».

Сперцян заинтересовал три итальянских клуба.

«Локомотив» объявил о подписании Самошникова.

Путин попросил помолчать главу «Зенита» Илюхину во время встречи на яхте.

Николсон отказался переходить из «Спартака» в «Андерлехт».

Карпин поучаствовал в свадьбе дочери в Испании.

ЦСКА выкупил Мойзеса.