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  • «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»: Лещук – сотруднику американского аэропорта

«Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»: Лещук – сотруднику американского аэропорта

17 июня 2023, 11:30
7

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об инциденте во время поездки в США.

«Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России.

Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе.

Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», – с чем, в целом, невозможно не согласиться.

Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».

Тут, конечно, своя атмосфера, ради чего я и посещаю эту страну, но то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах», – написал Лещук в своем телеграм-канале.

  • 27-летний голкипер всю карьеру провел в «Динамо».
  • В прошедшем сезоне он пропустил 21 гол в 14 матчах.

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Источник: телеграм-канал Игоря Лещука
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1686992730
Завали ты уже свое тупое е_6ало жополиз и вратарь из тебя нереальное гуано
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Persona_non_Grata
1686992877
Да само собой - да они давно уже загнивают, а нам просто завидуют !!! ))))
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russkiisergei
1687003066
Только не к ним мы будем летать! а, они будут жить у нас!!!
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mihail200606
1687008457
Много здесь что-то стало его цитат...и все идиотские)
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rash1959
1687022833
А )(ули тогда попёрся к ним? Вот после выездов за бугор подобного быдла, и навязывание своих правил россиян и не любят там. Сидел бы дома, в своём огороде ковырялся и переобуваться не пришлось. В лаптях и на улице и в избе.
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