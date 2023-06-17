«Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»: Лещук – сотруднику американского аэропорта

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об инциденте во время поездки в США.

«Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России.

Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе.

Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», – с чем, в целом, невозможно не согласиться.

Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».

Тут, конечно, своя атмосфера, ради чего я и посещаю эту страну, но то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах», – написал Лещук в своем телеграм-канале.