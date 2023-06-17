Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»: Лещук – сотруднику американского аэропорта

    «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»: Лещук – сотруднику американского аэропорта

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об инциденте во время поездки в США.

    «Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России.

    Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе.

    Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», – с чем, в целом, невозможно не согласиться.

    Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».

    Тут, конечно, своя атмосфера, ради чего я и посещаю эту страну, но то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах», – написал Лещук в своем телеграм-канале.

    • 27-летний голкипер всю карьеру провел в «Динамо».
    • В прошедшем сезоне он пропустил 21 гол в 14 матчах.

    Новости по теме
    Радимов призвал «Динамо» заменить Лещука Федосом из «Амкала»
    Лещук: «Алпатов за три недели дал «Динамо» больше полезной информации, чем мы получили за весь год» 12
    Лещук выпустил футболку со своей фразой «Вообще похер» 9
    Источник: телеграм-канал Игоря Лещука

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22862

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Да само собой - да они давно уже загнивают, а нам просто завидуют !!! ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14589

      Skull_Boy 1 час назад

      Завали ты уже свое тупое е_6ало жополиз и вратарь из тебя нереальное гуано

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1242

      SLADE2019 > Skull_Boy 1 час назад

      Ладно, чего ты? Зачетный прогиб.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1242

      SLADE2019 > SLADE2019 59 минут назад

      Кстати, в то, что он это сказал, я не верю.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 