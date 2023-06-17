«Локомотив» отказался от Коваленко после звонка из «Газпрома» – игрок не хочет переходить в «Зенит»

Появилась новая информация о скором трансфере полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в другой клуб.

Изначально 19-летний футболист выбирал между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом».

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не захотел продавать его в «Локо» и договорился в «Зенитом».

«Очередной беспредел случился в русском футболе. Думали телефонное право «Зенита» куда-то делось и ситуация как с НЕ переходом Кузяева в «Локо» или 50 тысяч Сутормина остались в прошлом?

Как бы не так – «Газпром» в очередной раз доказал, кто в РФ сильнее всех НЕ в схватке в рамках рыночных отношений, а понятийно.

Коваленко был одной ногой в «Локомотиве» и, само собой, никакой победы «Зенита» в плане финансовых условий и уж тем более по развитию его карьеры – не случилось.

Парень должен был оказаться в Черкизово, куда сам очень хотел, но в последний момент вмешались договоренности между клубами Ротенберга и Миллера. Меньший брат, который получает от «Газпрома» 3 миллиарда рублей в год в качестве дотаций, обещал «Зениту», что Коваленко будет у них.

Питерские после поражения в битве за Пиняева и Самошникова затаили обиду на «Локо», и газовым кровь из носу было надо не позволить «Локомотиву» забрать другой ценный актив – Коваленко.

Один звонок в РЖД решил все, и у «Локомотива» не нашлось 200 миллионов рублей на выкуп одного конкретного игрока, так как усиления требуют сразу несколько позиций. Типа клуб живет в рамках бюджета и не может позволить себе такие траты.

Это странно, потому что ранее такие деньги РЖД выделить был готов. Видимо, повлияло желание «Газпрома» обеспечить лучшие возможности на трансферном рынке для «Зенита».

Но самый большой ужас в том, что Коваленко категорически не хочет в «Зенит». Не принципиально, конечно, а исходя из прагматических соображений. Саша понимает, что при живом Венделе у Семака он играть не будет, а ведь туда еще подъедет Ду Кейрос + Кузяев пока никуда не ушел.

В общем, развитие Коваленко может застопориться и он тупо погибнет в «Зените». Они ведь хотят еще и вписать в его договор невменяемые отступные. Надеюсь, что мальчик найдет способ избежать болотного плена и уедет из понятийной России в законную Европу, о чем так мечтает.

Помочь ему в этом может смена гражданства – как обычного, так и футбольного. У его родителей армянская кровь, за сборную России Коваль сыграл только в 1 товарищеском матче. Поэтому проблем тут быть не должно.

Осталось решить главный вопрос: как не попасть в лапы «Зенита» – либо обеспечить себе игровую практику и адекватные условия выхода из клуба.

Прописать это в контракте – нонсенс, хотя можно включить пункт о возможном уходе за фиксированную сумму, в случае если времени на поле Коваленко получать не будет.

Посмотрим чем дело кончится – но сейчас понятно одно: «Зенит» и его фармы доминируют на трансферном рынке Руси. По крайней мере понятийно», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.