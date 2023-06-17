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    • «Локомотив» отказался от Коваленко после звонка из «Газпрома» – игрок не хочет переходить в «Зенит»

    «Локомотив» отказался от Коваленко после звонка из «Газпрома» – игрок не хочет переходить в «Зенит»

    Появилась новая информация о скором трансфере полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в другой клуб.

    «Очередной беспредел случился в русском футболе. Думали телефонное право «Зенита» куда-то делось и ситуация как с НЕ переходом Кузяева в «Локо» или 50 тысяч Сутормина остались в прошлом?

    Как бы не так – «Газпром» в очередной раз доказал, кто в РФ сильнее всех НЕ в схватке в рамках рыночных отношений, а понятийно.

    Коваленко был одной ногой в «Локомотиве» и, само собой, никакой победы «Зенита» в плане финансовых условий и уж тем более по развитию его карьеры – не случилось.

    Парень должен был оказаться в Черкизово, куда сам очень хотел, но в последний момент вмешались договоренности между клубами Ротенберга и Миллера. Меньший брат, который получает от «Газпрома» 3 миллиарда рублей в год в качестве дотаций, обещал «Зениту», что Коваленко будет у них.

    Питерские после поражения в битве за Пиняева и Самошникова затаили обиду на «Локо», и газовым кровь из носу было надо не позволить «Локомотиву» забрать другой ценный актив – Коваленко.

    Один звонок в РЖД решил все, и у «Локомотива» не нашлось 200 миллионов рублей на выкуп одного конкретного игрока, так как усиления требуют сразу несколько позиций. Типа клуб живет в рамках бюджета и не может позволить себе такие траты.

    Это странно, потому что ранее такие деньги РЖД выделить был готов. Видимо, повлияло желание «Газпрома» обеспечить лучшие возможности на трансферном рынке для «Зенита».

    Но самый большой ужас в том, что Коваленко категорически не хочет в «Зенит». Не принципиально, конечно, а исходя из прагматических соображений. Саша понимает, что при живом Венделе у Семака он играть не будет, а ведь туда еще подъедет Ду Кейрос + Кузяев пока никуда не ушел.

    В общем, развитие Коваленко может застопориться и он тупо погибнет в «Зените». Они ведь хотят еще и вписать в его договор невменяемые отступные. Надеюсь, что мальчик найдет способ избежать болотного плена и уедет из понятийной России в законную Европу, о чем так мечтает.

    Помочь ему в этом может смена гражданства – как обычного, так и футбольного. У его родителей армянская кровь, за сборную России Коваль сыграл только в 1 товарищеском матче. Поэтому проблем тут быть не должно.

    Осталось решить главный вопрос: как не попасть в лапы «Зенита» – либо обеспечить себе игровую практику и адекватные условия выхода из клуба.

    Прописать это в контракте – нонсенс, хотя можно включить пункт о возможном уходе за фиксированную сумму, в случае если времени на поле Коваленко получать не будет.

    Посмотрим чем дело кончится – но сейчас понятно одно: «Зенит» и его фармы доминируют на трансферном рынке Руси. По крайней мере понятийно», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1541

      Таврида 4 минуты назад

      Карпов предлагает Россию сделать поставщиком игроков для сборной Армении? Ахриневший типок.

      0
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      Рейтинг: +595

      eugen-han 8 минут назад

      Наивный чувак. Тебя, Коваленко, уводили из Крыльев в Сочи не для того, чтобы ты куда-то хотел, а куда-то нет. Приняв на пример не хотел идти в локомотив, но в итоге там оказался, и теперь похоже, что зенит решил сорвать переход. Непонятно пока для чего и для кого это делается, но ясно одно,- это то, что локомотиву не дадут купить за дёшево конкретно этого игрока. А то понимаешь иносранцы (немцы) обезжирили клуб РЖД и теперь паровоз тупо хочет разжиться качественными футболистами недорого, а Дзюбе контракт, но это не правильно, потому что нечестно.

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      Рейтинг: +7110

      sochi-2013 33 минуты назад

      Недолюбливаю Зенит (мягко говоря ) за то, что гробит карьеру российских игроков и российский футбол в целом такой трансферной политикой , но автора этого пасквиля надо поганой метлой гнать, вместе с редактором бомбардира!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +916

      talgatnurzhanov2006 35 минут назад

      Неудивительно, пока В.В.Путин у власти Питер будет доминировать правдами и неправдами. Как только придёт московский начальник Б.О.М.Ж.И во вторую лигу.

      1
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      Рейтинг: +24821

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Не хочет Коваленко к бакланам. ))) *****

      1
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      Рейтинг: +4683

      Эном айс 1 час назад

      Две строчки прочитаешь..,
      и уже по ненависти, эпатажу и пустословному бреду понимаешь, что внизу будет написано...
      Иван Карпов. Пида.рас.

      3
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      Рейтинг: +341

      RedMaksim97 1 час назад

      РЖД ссаная подстилка, так что неудивительно

      0
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