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    • Мостовой назвал двух основных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне РПЛ

    Мостовой назвал двух основных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от сезона РПЛ.

    «От «Спартака» ничего не жду в новом сезоне, это команда-загадка. Могут выдать отличный матч против лидеров, а потом два раза проиграть командам-аутсайдерам. А чемпионами становятся именно в матчах с командами из нижней части таблицы, а красно-белые хронически с ними плохо играют.

    Основные конкуренты «Зенита» в следующем сезоне – ЦСКА и «Локомотив». В концовке сезона-2022/23 эти команды смотрелись лучше остальных. Надеюсь, они навяжут борьбу «Зениту» за чемпионство», – сказал Мостовой.

    • Сезон РПЛ начнется 23 июля.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Мостовой выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +351

      RedMaksim97 18 минут назад

      Вот сейчас сказал как надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      FCSpartakM 23 минуты назад

      Лучше кого цска смотрелся?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18640

      NewLife 59 минут назад

      Поставь бабла на свой прогноз, нищеброд. Бесплатно 'издить горазд.

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