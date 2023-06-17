Мостовой назвал двух основных конкурентов «Зенита» в следующем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от сезона РПЛ.
«От «Спартака» ничего не жду в новом сезоне, это команда-загадка. Могут выдать отличный матч против лидеров, а потом два раза проиграть командам-аутсайдерам. А чемпионами становятся именно в матчах с командами из нижней части таблицы, а красно-белые хронически с ними плохо играют.
Основные конкуренты «Зенита» в следующем сезоне – ЦСКА и «Локомотив». В концовке сезона-2022/23 эти команды смотрелись лучше остальных. Надеюсь, они навяжут борьбу «Зениту» за чемпионство», – сказал Мостовой.
- Сезон РПЛ начнется 23 июля.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
- Мостовой выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».
Источник: «РБ Спорт»