Пятый бомбардир сезона РПЛ Писарский женился

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский сыграл свадьбу.
Клубная пресс-служба поздравила игрока с женитьбой: «Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские».
- Форвард перешел в «Крылья» зимой из «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
- В весенней части РПЛ он не забил ни одного гола.
- Это не помешало Писарскому стать пятым в списке лучших бомбардиров лиги в сезоне-2022/23 (14 голов в 26 матчах).
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»