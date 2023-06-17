Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пятый бомбардир сезона РПЛ Писарский женился

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский сыграл свадьбу.

    Клубная пресс-служба поздравила игрока с женитьбой: «Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские».

    • Форвард перешел в «Крылья» зимой из «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • В весенней части РПЛ он не забил ни одного гола.
    • Это не помешало Писарскому стать пятым в списке лучших бомбардиров лиги в сезоне-2022/23 (14 голов в 26 матчах).

    Новости по теме
    Осинькин рассказал, как отсутствие образования помогает Писарскому на поле 1
    Игроки «Крыльев» разочарованы в Писарском и считают его недостойным своей зарплаты 10
    Сычевой официально сменил фамилию и отчество 6
    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1242

      SLADE2019 1 час назад

      Это на ком он женился? На той, что уже сто лет назад на стадионе предложение сделал? Однако пауза затянулась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Купа Купыч 1 час назад

      ВОЗЬМЕТ ФАМИЛИЮ ЖЕНЫ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 