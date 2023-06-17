Пятый бомбардир сезона РПЛ Писарский женился

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский сыграл свадьбу.

Клубная пресс-служба поздравила игрока с женитьбой: «Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские».