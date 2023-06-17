Аршавин покинет «Зенит», Кузяева и Лунева ждут в Турции и другие новости

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Кузяев получил официальное предложение от «Бешикташа».

«Вам не стыдно плакать все время?»: Канчельскис обратился к «Спартаку».

«Блуждает по регионам, ищет себе пристанище»: Пушилин назвал «Шахтер» симулякром.

«Спартак» хочет купить защитника сборной России на замену травмированному Таварешу.

Лунев получил предложение из Турции – от клуба Оздоева.

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