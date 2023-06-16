Финансовые подробности продления Дивеева – за игрока боролся «Зенит»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности продления контракта с ЦСКА защитника Игоря Дивеева. Оно состоялось неделю назад.

«Продливший с ЦСКА соглашение на пять лет Дивеев + его агенты получат за переподписание игроком контракта примерно 1,7 миллиона евро.

Начинались торги с суммы в 4 миллиона, потому что столько предлагал Игорю «Зенит» по договору с зарплатой 2,5 миллиона в год.

Именно из-за этих обстоятельств переговоры со стороной игрока и длились так мучительно долго. Просто ЦСКА отчаянно сбивал размер бонуса всеми правдами и неправдами.

Кстати, в эти же сумму включен выкуп у Шамиля Газизова опциона на 20% от суммы перепродажи Дивеева из прошлого контракта. Теперь Игорь и вся выгода на 100% у ЦСКА. Это выгодно и для «Уфы» – кто знает, что будет дальше, а бабки есть уже сегодня.

Клаусула, к слову, будет только для европейских топ-клубов. Это принципиальное желание Дивеева, он не отказался от цели поиграть заграницей и оставил иностранцам шанс», – написал Карпов.