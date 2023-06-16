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    • Финансовые подробности продления Дивеева – за игрока боролся «Зенит»

    Финансовые подробности продления Дивеева – за игрока боролся «Зенит»

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности продления контракта с ЦСКА защитника Игоря Дивеева. Оно состоялось неделю назад.

    «Продливший с ЦСКА соглашение на пять лет Дивеев + его агенты получат за переподписание игроком контракта примерно 1,7 миллиона евро.

    Начинались торги с суммы в 4 миллиона, потому что столько предлагал Игорю «Зенит» по договору с зарплатой 2,5 миллиона в год.

    Именно из-за этих обстоятельств переговоры со стороной игрока и длились так мучительно долго. Просто ЦСКА отчаянно сбивал размер бонуса всеми правдами и неправдами.

    Кстати, в эти же сумму включен выкуп у Шамиля Газизова опциона на 20% от суммы перепродажи Дивеева из прошлого контракта. Теперь Игорь и вся выгода на 100% у ЦСКА. Это выгодно и для «Уфы» – кто знает, что будет дальше, а бабки есть уже сегодня.

    Клаусула, к слову, будет только для европейских топ-клубов. Это принципиальное желание Дивеева, он не отказался от цели поиграть заграницей и оставил иностранцам шанс», – написал Карпов.

    • Дивеев по новому контракту будет зарабатывать в ЦСКА 1,5 миллиона евро в год.
    • Игрок в команде с 2019 года.
    • Он брал с ней Кубок России.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15123

      Алексей З 56 минут назад

      По мне , так очень переоценённый игрок.
      Катастрофическое отсутствие приличных центральных защитников в РПЛ, служит поводом для шантажа клуба. Это проблемы ЦСКА.

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      Рейтинг: +1578

      Болотоход 1 час назад

      Лучше у коней чем в помойке газовой(!!

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