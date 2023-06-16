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    • «Вам не стыдно плакать все время?»: Канчельскис обратился к «Спартаку»

    «Вам не стыдно плакать все время?»: Канчельскис обратился к «Спартаку»

    Андрей Канчельскис раскритиковал поведение представителей «Спартака».

    «Спартак» вообще может себя нормально вести? Чтобы про них никто ничего не говорил… Им самим это не надоело? Наверное, это невозможно – у них так принято.

    «Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время? Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Придет «Газпром», например, и опять название поменяют? Что за детский сад!

    Вы кого-то пытаетесь удивить? Вы и так всех удивляете каждый год. Стремно это все для меня! Вы можете представить, что у «Манчестер Юнайтед» стадион будет называться «Chevrolet Old Trafford»?

    Красно-белые ребята, поймите вы уже, что, меняя название стадиона, вы лучше играть не будете. Это так не работает. Почему у них каждый год происходит цирк? Когда работают дилетанты, так и происходит. Они не могут понять, что за год работы результата не будет!

    Кто такой вообще этот Пол Эшуорт? Откуда он взялся? Кто его привел? Могли бы спартаковца поставить на пост спортивного директора – он что, хуже работал бы?

    Каждый год у этого клуба проблемы, и им нравятся это, они получают удовольствие, видимо. У «Спартака» всегда судьи виноваты и погода! Смешно!

    Будем продолжать следить за этим клубом, думаю, новые истории будут обязательно! Пожелаем им удачи! Могу точно сказать, что они опять займут четвертое место или третье – интриги нет», – сказал Канчелькис.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив только «Зениту» и ЦСКА.
    • Сообщалось, что с 2024 года домашний стадион команды будет называться «Лукойл Арена».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +101742

      zigbert 52 минуты назад

      У Канчельскиса очередной прорыв в сознании. Где как не Спартаке можно набрать столько дивидендов. Впрочем ждать от него что то нового о Спартаке бессмысленно.

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      Рейтинг: +855

      lejnin 1 час назад

      "Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Придет «Газпром», например, и опять название поменяют?" - затем и меняют, что пытаются деньги заработать (а смена названия стадика принесет прилично бабла), а не сидят на госденьгах, как кое-кто немытый... Почему то никто не возмущается названиям стадионов МанСити, Боруссии Д или Арсенала ))

      2
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      Рейтинг: +1140

      rac531 1 час назад

      Вот хоть бы одна, так называемая, ветеринарская сволочь хоть одно слово сказала, например, о ДИНАМО, которое в честь столетия обос..алось по полной программе, о Локомотиве, который сколько лет сотрясают скандалы, которые Спартаку и не снилось, или дало оценку действиям гордости пи..ерских, самозабвенно орущему в матюгальник "Спартак с..си".
      Нет, для разной английской, эстонской и прочей мрази важно прокукурекать какую-нибудь гадость в адрес Спартака и оправдать любое хамство в адрес клуба.

      4
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      Рейтинг: +855

      lejnin > rac531 1 час назад

      Так потому что Динамо, Локо и б.о.м.ж.и никому не нужны, а новости про Спартак всегда находят отклик, соответственно, больше просмотров, больше бабок, просто бизнес, ничего личного ))

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      Рейтинг: +334

      RedMaksim97 1 час назад

      ФК Нытик

      2
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      Рейтинг: +34686

      VVM1964 1 час назад

      А тебе и тебе подобным не стыдно пиариться за счет Спартака - пиши ты про любой другой клуб и это никто не заметит ... И хватит лезть во внутренние дела клуба со своими субъективными оценками, каждый пук в Спартаке вызывает острую дискуссию и каждый таракан выползает со своим мнением !!! (((

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      Рейтинг: +14190

      R_a_i_n 2 часа назад

      Почему бывшие спортсмены часто клоунами оказываются?

      4
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      Рейтинг: +1234

      SLADE2019 > R_a_i_n 1 час назад

      А что он принципиально неверного сказал?

      2
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      Рейтинг: +1140

      rac531 > SLADE2019 1 час назад

      ВСЁ)

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      Рейтинг: +1234

      SLADE2019 > rac531 1 час назад

      И что наш клуб не ноющий? Я бы только рад был бы. Но (кроме как про стадион) все в цвет, как говорится.

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      Рейтинг: +1140

      rac531 > SLADE2019 1 час назад

      Спартак - не твой клуб

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      Рейтинг: +8318

      nik55 > R_a_i_n 1 час назад

      потому что в основном очень тупые

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      Рейтинг: +1234

      SLADE2019 > rac531 44 минуты назад

      Пустослов ты, вот ты кто. Не видеть явные косяки в любимой команде- признак, как минимум недалекости. В моем Спартаке продолжается системный кризис, а в твоем (мнимом) все хорошо?

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      Рейтинг: +14

      Петр C. 2 часа назад

      ***** завали алкаш

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      Рейтинг: +8318

      nik55 2 часа назад

      а тебе не надоело все время гавкать

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