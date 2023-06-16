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  • «Вам не стыдно плакать все время?»: Канчельскис обратился к «Спартаку»

«Вам не стыдно плакать все время?»: Канчельскис обратился к «Спартаку»

16 июня 2023, 13:25
38

Андрей Канчельскис раскритиковал поведение представителей «Спартака».

«Спартак» вообще может себя нормально вести? Чтобы про них никто ничего не говорил… Им самим это не надоело? Наверное, это невозможно – у них так принято.

«Спартак», вам не стыдно плакать и кричать все время? Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Придет «Газпром», например, и опять название поменяют? Что за детский сад!

Вы кого-то пытаетесь удивить? Вы и так всех удивляете каждый год. Стремно это все для меня! Вы можете представить, что у «Манчестер Юнайтед» стадион будет называться «Chevrolet Old Trafford»?

Красно-белые ребята, поймите вы уже, что, меняя название стадиона, вы лучше играть не будете. Это так не работает. Почему у них каждый год происходит цирк? Когда работают дилетанты, так и происходит. Они не могут понять, что за год работы результата не будет!

Кто такой вообще этот Пол Эшуорт? Откуда он взялся? Кто его привел? Могли бы спартаковца поставить на пост спортивного директора – он что, хуже работал бы?

Каждый год у этого клуба проблемы, и им нравятся это, они получают удовольствие, видимо. У «Спартака» всегда судьи виноваты и погода! Смешно!

Будем продолжать следить за этим клубом, думаю, новые истории будут обязательно! Пожелаем им удачи! Могу точно сказать, что они опять займут четвертое место или третье – интриги нет», – сказал Канчелькис.

  • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив только «Зениту» и ЦСКА.
  • Сообщалось, что с 2024 года домашний стадион команды будет называться «Лукойл Арена».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (38)
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nik55
1686912666
а тебе не надоело все время гавкать
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R_a_i_n
1686913089
Почему бывшие спортсмены часто клоунами оказываются?
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VVM1964
1686914279
А тебе и тебе подобным не стыдно пиариться за счет Спартака - пиши ты про любой другой клуб и это никто не заметит ... И хватит лезть во внутренние дела клуба со своими субъективными оценками, каждый пук в Спартаке вызывает острую дискуссию и каждый таракан выползает со своим мнением !!! (((
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RedMaksim97
1686914290
ФК Нытик
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lejnin
1686916098
"Не могу понять, зачем они название стадиона меняют! Придет «Газпром», например, и опять название поменяют?" - затем и меняют, что пытаются деньги заработать (а смена названия стадика принесет прилично бабла), а не сидят на госденьгах, как кое-кто немытый... Почему то никто не возмущается названиям стадионов МанСити, Боруссии Д или Арсенала ))
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zigbert
1686917149
У Канчельскиса очередной прорыв в сознании. Где как не Спартаке можно набрать столько дивидендов. Впрочем ждать от него что то нового о Спартаке бессмысленно.
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Сам_себе_сказал
1686922734
Все смеются над Спартаком,народная команда х..ули,а посещаемость хуже чем у Факела...
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NewLife
1686927476
"«Спартак» вообще может себя нормально вести? Чтобы про них никто ничего не говорил" Не добьетесь этого никогда, такие дешевки, как ты, на содержании медийных опарышей с питерской помойки.
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шахта Заполярная
1686930259
Пока я вижу ноешь только ты кончита и пи*ержила.
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АлексМак
1686937564
А они больше ничего из себя не представляют и толком не умеют, кроме, как плакаться.
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