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    • Художник Сафронов ответил, в каких красках писал бы картину о российском футболе

    Художник Сафронов ответил, в каких красках писал бы картину о российском футболе

    Никас Сафронов, народный художник России, допустил написание картины про российский футбол.

    – В 2018-м, после чемпионата мира, вы собирались написать портрет Станислава Черчесова. Написали?

    – Да. И мы продолжаем общаться. Я сказал Станиславу, что мой дом и сердце всегда открыты для него.

    – Какой человек Черчесов?

    – Замечательный, профессиональный. У него в карьере были супер успехи. Потом он что-то не выиграл – и к Черчесову стали по-другому относиться. Я отношусь всегда ровно. Люблю его как личность, как человека.

    – Каким получился тот портрет?

    – Это небольшой портрет на фоне, связанным со спортом, скажем так. Станиславу понравилось.

    – Черчесов успешно работает в Венгрии. Ждете его в России?

    – Конечно. Не только мой дом и сердце открыты, но и Россия. Черчесов никогда не делал плохого России и не говорил ничего плохого. Он искал работу и нашел ее в Венгрии. Я тоже работаю в разных странах, но остаюсь патриотом России. Всегда возвращаюсь сюда, никогда не собирался эмигрировать.

    – Портреты каких людей из мира спорта вы еще писали?

    –Вячеслава Фетисова, Владислава Третьяка. А для галереи в Омске недавно написал портреты известных спортсменов – борца Александра Карелина, биатлониста Александра Тихонова и других.

    – Если бы вы писали картину о русском футболе, какие цвета в ней преобладали?

    – Наверное, радушные, олицетворяющие надежду. У нас были прекрасные футболисты, тот же Лев Яшин или комментатор Николай Озеров, который любил футбол и комментировал его.

    • Черчесов полтора года тренирует «Ференцварош».
    • С командой он 2 раза подряд стал чемпионом.
    • На ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22856

      Persona_non_Grata 51 минуту назад

      "радушные" или радужные ??? - т.е цвета радуги ? - это сочетание прочно закрепилось за Зенитом !!! )))

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      Рейтинг: +5391

      Питерский князь 1 час назад

      Если это история СпартаГа, то на холсте одного говна достаточно.
      Ну и 2 ломтя рыжой мотни.
      :)))

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