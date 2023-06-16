Художник Сафронов ответил, в каких красках писал бы картину о российском футболе

Никас Сафронов, народный художник России, допустил написание картины про российский футбол.

– В 2018-м, после чемпионата мира, вы собирались написать портрет Станислава Черчесова. Написали?

– Да. И мы продолжаем общаться. Я сказал Станиславу, что мой дом и сердце всегда открыты для него.

– Какой человек Черчесов?

– Замечательный, профессиональный. У него в карьере были супер успехи. Потом он что-то не выиграл – и к Черчесову стали по-другому относиться. Я отношусь всегда ровно. Люблю его как личность, как человека.

– Каким получился тот портрет?

– Это небольшой портрет на фоне, связанным со спортом, скажем так. Станиславу понравилось.

– Черчесов успешно работает в Венгрии. Ждете его в России?

– Конечно. Не только мой дом и сердце открыты, но и Россия. Черчесов никогда не делал плохого России и не говорил ничего плохого. Он искал работу и нашел ее в Венгрии. Я тоже работаю в разных странах, но остаюсь патриотом России. Всегда возвращаюсь сюда, никогда не собирался эмигрировать.

– Портреты каких людей из мира спорта вы еще писали?

–Вячеслава Фетисова, Владислава Третьяка. А для галереи в Омске недавно написал портреты известных спортсменов – борца Александра Карелина, биатлониста Александра Тихонова и других.

– Если бы вы писали картину о русском футболе, какие цвета в ней преобладали?

– Наверное, радушные, олицетворяющие надежду. У нас были прекрасные футболисты, тот же Лев Яшин или комментатор Николай Озеров, который любил футбол и комментировал его.