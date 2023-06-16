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    Глава ВТБ: «Динамо» нужна кардинальная перестройка»

    Андрей Костин, глава банка ВТБ, высказался о ситуации в «Динамо». У сторон спонсорские отношения.

    «Плохой сезон, очень плохой сезон. Я думаю, что нужна кардинальная перестройка, начиная с тренера.

    Уверен, что управленческая команда футбольного клуба предпримет все усилия, чтобы исправить ситуацию и чтобы будущий сезон получился более удачным.

    Расстроился ли, что к столетию клуба получился такой неудачный сезон? Важны не даты – важны результаты.

    По части финансирования у «Динамо» все стабильно и клуб продолжит делать ставку на работу с молодыми футболистами», – сказал Костин.

    • «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ заняло 8-е место.
    • В Кубке России команда вылетела от «Акрона» из Первой лиги.
    • Вскоре возглавить «Динамо» должен Марцел Личка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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