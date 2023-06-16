Глава ВТБ: «Динамо» нужна кардинальная перестройка»

Андрей Костин, глава банка ВТБ, высказался о ситуации в «Динамо». У сторон спонсорские отношения.

«Плохой сезон, очень плохой сезон. Я думаю, что нужна кардинальная перестройка, начиная с тренера.

Уверен, что управленческая команда футбольного клуба предпримет все усилия, чтобы исправить ситуацию и чтобы будущий сезон получился более удачным.

Расстроился ли, что к столетию клуба получился такой неудачный сезон? Важны не даты – важны результаты.

По части финансирования у «Динамо» все стабильно и клуб продолжит делать ставку на работу с молодыми футболистами», – сказал Костин.