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    • Даниил Денисов: «Соболева надо поддержать, а не закапывать»

    Даниил Денисов: «Соболева надо поддержать, а не закапывать»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поведение партнера Александра Соболева в майском матче с ЦСКА (2:1). Нападающий показал неприличный жест сопернику Виллиану Роше.

    • Соболев получил 4 матча дисквалификации.
    • 2 уже позади.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    «Меня учили сначала подумать, а потом сделать, но в футболе решения принимают за секунды. И эта ситуация может чему-то научить не меня, а, скорее всего, детей или юных футболистов, которые хотят расти и прогрессировать. Это пример того, каким неудачным может получиться отдельный эпизод. При этом мне не хочется как-то плохо говорить о Саше. Он публично извинился, осознал свою ошибку. Его нужно поддержать, а не закапывать. Это главное.

    Просто поддержали Сашу, эмоции не всегда подвластны, и подобное случается. Это урок для всех, не только для него персонально», – сказал Денисов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +959

      matvei_72 10 минут назад

      Не поддерживать его надо , а лечить в психушке...Первая красная карточка что ли...

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      Рейтинг: +5382

      Питерский князь 20 минут назад

      Всех, вместе с Соболевым закопать.
      Если все игроки и болельщики СпартаГа выйдут у себя во дворе и встанут детскую песочницу, то их кошечки закопают.
      :)))

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