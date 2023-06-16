Даниил Денисов: «Соболева надо поддержать, а не закапывать»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поведение партнера Александра Соболева в майском матче с ЦСКА (2:1). Нападающий показал неприличный жест сопернику Виллиану Роше.

Соболев получил 4 матча дисквалификации.

2 уже позади.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

«Меня учили сначала подумать, а потом сделать, но в футболе решения принимают за секунды. И эта ситуация может чему-то научить не меня, а, скорее всего, детей или юных футболистов, которые хотят расти и прогрессировать. Это пример того, каким неудачным может получиться отдельный эпизод. При этом мне не хочется как-то плохо говорить о Саше. Он публично извинился, осознал свою ошибку. Его нужно поддержать, а не закапывать. Это главное.

Просто поддержали Сашу, эмоции не всегда подвластны, и подобное случается. Это урок для всех, не только для него персонально», – сказал Денисов.