Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил последний кубковый сезон в России с Лигой чемпионов.

«Многие критиковали формат Кубка России, относились скептически, но по итогу турнир полностью себя оправдал и порадовал российских болельщиков. Поначалу я тоже не был в восторге от всех этих изменений в регламенте, но сейчас выражаю благодарность тем, кто создал такой футбольный праздник. По антуражу Кубок России получится не хуже Лиги чемпионов, очень зрелищный турнир с обилием интриг и неожиданных поворотов», – сказал Колосков.