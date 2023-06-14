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    • Колосков: «Fonbet Кубок России по антуражу получился не хуже Лиги чемпионов»

    Колосков: «Fonbet Кубок России по антуражу получился не хуже Лиги чемпионов»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил последний кубковый сезон в России с Лигой чемпионов.

    «Многие критиковали формат Кубка России, относились скептически, но по итогу турнир полностью себя оправдал и порадовал российских болельщиков. Поначалу я тоже не был в восторге от всех этих изменений в регламенте, но сейчас выражаю благодарность тем, кто создал такой футбольный праздник. По антуражу Кубок России получится не хуже Лиги чемпионов, очень зрелищный турнир с обилием интриг и неожиданных поворотов», – сказал Колосков.

    • В минувшем сезоне турнир выиграл ЦСКА.
    • Формат Кубка России заимствован у киберспорта.
    • Новый сезон Кубка стартует в августе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      врете вы все 33 минуты назад

      не хуже Лиги чемпионов пототому что это Fonbet Кубок------забыл добавить Колосков.
      ---"Что !!!??? Колосков не получил гонорар за озвучивание этих слов ?"
      Ну и дебилы мои сотрудники--сказал директор Fonbet )))

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