не хуже Лиги чемпионов пототому что это Fonbet Кубок------забыл добавить Колосков.
---"Что !!!??? Колосков не получил гонорар за озвучивание этих слов ?"
Ну и дебилы мои сотрудники--сказал директор Fonbet )))
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил последний кубковый сезон в России с Лигой чемпионов.
«Многие критиковали формат Кубка России, относились скептически, но по итогу турнир полностью себя оправдал и порадовал российских болельщиков. Поначалу я тоже не был в восторге от всех этих изменений в регламенте, но сейчас выражаю благодарность тем, кто создал такой футбольный праздник. По антуражу Кубок России получится не хуже Лиги чемпионов, очень зрелищный турнир с обилием интриг и неожиданных поворотов», – сказал Колосков.
- В минувшем сезоне турнир выиграл ЦСКА.
- Формат Кубка России заимствован у киберспорта.
- Новый сезон Кубка стартует в августе.