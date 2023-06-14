Кариока может вернуться в РПЛ

Представители агентства Santanna Esportes, которое ведeт дела экс-полузащитника «Спартака» Рафаэла Кариоки оценили возможность возвращения бразильца в «Спартак».

– Возможно ли возвращение Кариоки в российский чемпионат, если такое предложение поступит?

– Рафаэл недавно продлил контракт с «Тигрес», но всe зависит от предложения, которое поступит. Мы бы с большим уважением отнеслись бы к появлению такого варианта.