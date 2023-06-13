Мостовой объяснил, почему так поздно пошел учиться на тренера

Александр Мостовой ответил на вопросы о получении тренерской лицензии.

Экс-спартаковец подал документы для обучения 12 мая.

Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

– Жалели, что раньше не занялись получением тренерской лицензии?

– Был момент, когда немного жалел, но многие же не знают всех жизненных обстоятельств.

Я, как и многие ребята, уехал в 1991 году, когда Советский Союз развалился, и в 2005-м только закончил, представляете?

У меня была семья, маленькие дети. Никто мне руку помощи не подал в тот момент.

– Почему так получилось?

– Судьба такая. Я к этому всегда спокойно относился. Ясно, что внутри это все переживаю, держу, это свойство мое – не люблю выносить наружу, кричать, орать.

– Вы всегда говорили, что тренер тренером, но игроки – это первооснова. Тогда зачем нужна тренерская лицензия?

– Я тоже всегда этим вопросом задавался. Например, вспомним времена задолго до нас. Какие лицензии были? Возьмем период до Бескова, у них не было тогда лицензий. Зачем эта бумажка нужна?

В 1960 году, когда наши выиграли первый чемпионат Европы, ну какие там лицензии? Все же сейчас ушло в коммерцию.

– Сможет ли руководитель топ-клуба доверить, по сути, начинающему тренеру, который только недавно получил лицензию, команду?

– Да, конечно, а что здесь такого? Дело же не в бумажке. Ты просто юридически не сможешь работать, если нет документа.

Я уже сколько лет, как закончил карьеру футболиста, и меня никто не берет ни в какие команды, потому что нет бумажки.