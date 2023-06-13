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    • Мостовой объяснил, почему так поздно пошел учиться на тренера

    Мостовой объяснил, почему так поздно пошел учиться на тренера

    Александр Мостовой ответил на вопросы о получении тренерской лицензии.

    • Экс-спартаковец подал документы для обучения 12 мая.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

    – Жалели, что раньше не занялись получением тренерской лицензии?

    – Был момент, когда немного жалел, но многие же не знают всех жизненных обстоятельств.

    Я, как и многие ребята, уехал в 1991 году, когда Советский Союз развалился, и в 2005-м только закончил, представляете?

    У меня была семья, маленькие дети. Никто мне руку помощи не подал в тот момент.

    – Почему так получилось?

    – Судьба такая. Я к этому всегда спокойно относился. Ясно, что внутри это все переживаю, держу, это свойство мое – не люблю выносить наружу, кричать, орать.

    – Вы всегда говорили, что тренер тренером, но игроки – это первооснова. Тогда зачем нужна тренерская лицензия?

    – Я тоже всегда этим вопросом задавался. Например, вспомним времена задолго до нас. Какие лицензии были? Возьмем период до Бескова, у них не было тогда лицензий. Зачем эта бумажка нужна?

    В 1960 году, когда наши выиграли первый чемпионат Европы, ну какие там лицензии? Все же сейчас ушло в коммерцию.

    – Сможет ли руководитель топ-клуба доверить, по сути, начинающему тренеру, который только недавно получил лицензию, команду?

    – Да, конечно, а что здесь такого? Дело же не в бумажке. Ты просто юридически не сможешь работать, если нет документа.

    Я уже сколько лет, как закончил карьеру футболиста, и меня никто не берет ни в какие команды, потому что нет бумажки.

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    Источник: «Р-Спорт»

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