«Костю бомбануло на ровном месте»: Карпин – о конфликте «Ростова» с Геничем

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал перепалку между клубной пресс-службой и комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

– В начале мая разгорелся конфликт между медиаслужбой «Ростова» и комментатором Геничем. Были вообще в курсе всей ситуации?

– Мне, мягко говоря, было не до этого, но что-то до меня все равно доносилось. И это не конфликт. Можете назвать это как угодно – приколом, подколом – но не конфликтом.

Просто кто-то реагирует нормально на такие вещи, а кто-то эмоционально.

– Генич после этого всего пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся пять матчей. Проиграли в итоге четыре. Верите в такие суеверия?

– Нет, конечно. Бред. Мы с ним виделись на вручении премий по итогам сезона. Нормально пообщались, посмеялись.

– Вы лично знакомы с Геничем и даже работали с ним. Чем может быть продиктовано его такое поведение?

– Это эмоции. Костя – слишком эмоциональный человек. Но потом всегда извиняется.

У Кости комментарии игр тоже эмоциональные, поэтому он и лучший комментатор. Его бомбануло на ровном месте, хотя вся ситуация выеденного яйца не стоит.