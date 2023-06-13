Экс-игрок ЦСКА подтвердил, что может сменить Личку в «Оренбурге»

Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик подтвердил информацию о том, что может сменить Марцела Личку на посту главного тренера «Оренбурга».

– Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо».

Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка.

– Если бы Личка предложил тебе войти в штаб московского «Динамо», ты бы рассмотрел?

– Нет, я работаю самостоятельно и мне интересно работать главным тренером. Не стал бы рассматривать. Возможность поработать в России стал бы хорошим опытом для меня.