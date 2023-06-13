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    • Экс-игрок ЦСКА подтвердил, что может сменить Личку в «Оренбурге»

    Экс-игрок ЦСКА подтвердил, что может сменить Личку в «Оренбурге»

    Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик подтвердил информацию о том, что может сменить Марцела Личку на посту главного тренера «Оренбурга».

    – Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо».

    Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка.

    – Если бы Личка предложил тебе войти в штаб московского «Динамо», ты бы рассмотрел?

    – Нет, я работаю самостоятельно и мне интересно работать главным тренером. Не стал бы рассматривать. Возможность поработать в России стал бы хорошим опытом для меня.

    • Ярошик играл в России за ЦСКА и «Крылья Советов».
    • Последние два года он тренировал чешский «Теплице».

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    Источник: Metaratings

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