Слуцкий назвал следующего чемпиона РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире Первого канала предсказал следующего чемпиона России.

– Будем ли мы через год говорить о новом чемпионе?

– Думаю, нет. «Зенит» слишком стабилен. Нет поводов для проседания. Легионеры на месте, тренер на месте. Болельщики любят, поддерживают. Разница между «Зенитом» и другими клубами не уменьшается. Другие команды не могут себе позволить такой уровень игроков.