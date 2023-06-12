Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий назвал следующего чемпиона РПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире Первого канала предсказал следующего чемпиона России.

    – Будем ли мы через год говорить о новом чемпионе?

    – Думаю, нет. «Зенит» слишком стабилен. Нет поводов для проседания. Легионеры на месте, тренер на месте. Болельщики любят, поддерживают. Разница между «Зенитом» и другими клубами не уменьшается. Другие команды не могут себе позволить такой уровень игроков.

    • «Зенит» выиграл 5 сезонов РПЛ подряд.
    • У команды самый дорогой состав в лиге (160 миллионов евро).
    • 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в Казани за Суперкубок России.

    Новости по теме
    Слуцкий: «Если я сниму интимное видео, как Дзюба, то это будет фильм ужасов» 4
    Слуцкий открыл стадион «Бомбонера» в Волгограде 2
    Слуцкий рассказал, после какого матча «чуть не убил» Дзагоева 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17698

      Garrincha58 35 минут назад

      а чё не твой фнловский Рубин

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 