Слуцкий назвал следующего чемпиона РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире Первого канала предсказал следующего чемпиона России.

– Будем ли мы через год говорить о новом чемпионе?

– Думаю, нет. «Зенит» слишком стабилен. Нет поводов для проседания. Легионеры на месте, тренер на месте. Болельщики любят, поддерживают. Разница между «Зенитом» и другими клубами не уменьшается. Другие команды не могут себе позволить такой уровень игроков.

«Зенит» выиграл 5 сезонов РПЛ подряд.

У команды самый дорогой состав в лиге (160 миллионов евро).

15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в Казани за Суперкубок России.

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