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Слуцкий назвал следующего чемпиона РПЛ

12 июня 2023, 18:19
7

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире Первого канала предсказал следующего чемпиона России.

– Будем ли мы через год говорить о новом чемпионе?

– Думаю, нет. «Зенит» слишком стабилен. Нет поводов для проседания. Легионеры на месте, тренер на месте. Болельщики любят, поддерживают. Разница между «Зенитом» и другими клубами не уменьшается. Другие команды не могут себе позволить такой уровень игроков.

  • «Зенит» выиграл 5 сезонов РПЛ подряд.
  • У команды самый дорогой состав в лиге (160 миллионов евро).
  • 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в Казани за Суперкубок России.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Garrincha58
1686586970
а чё не твой фнловский Рубин
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raritet
1686592259
Ну почему же. В этом году и Спартак был получше , И Бычки были ничего. Думаю, что ,если Локомотив вовремя избавится от Дзюбозависимости и у него дела пойдут. В первую очередь , конечно все зависит от исполнителей, а в Зените иностранный легион на уровне. Если центр уйдет с опорником, то только тогда могут быть проблемы.
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diamondfan
1686595379
Согласен! ЗЕНИТ - Чемпион!
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mamba9090909
1686631679
Лёня не прав. И Спартак, и ЦСКА, да и Краснодар с Локомотивом, они вполне могут бороться за чемпионство.
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ilichkadr
1686637918
Лёня не прав. Другие команды могут себе позволить такой уровень игроков. Собака зарыта в селекционном отделе. Сидят в них дилетанты-рекрутёры, изучают резюме футболистов, написанные ихними агентами.
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alefreddy
1686992513
У команды самый дорогой состав в лиге (160 миллионов евро) и этим все сказано.Это только официальная часть.Ну и селекция других клубов выглядит слабо(кроме Оренбурга по их бюджету)
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