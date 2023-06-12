Мусаев рассказал, решал ли Галицкий, какого футболиста выпускать на поле

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о манере управление клубом Сергея Галицкого.

– Галицкий давал вам советы в «Краснодаре», куда и кого ставить?

– Ни разу такого не было.

– Допускаете, что до вас Галицкий решал, куда какого футболиста выпускать?

– Наверное, нет.

– Как опишете манеру управления Галицкого?

– Максимальная вовлеченность. От филиалов академии до выбора формы на сезон. Сейчас он строит парк – и я уверен, так же максимально погружен и в это. Хочет разбираться во всем.

Сложно и интересно одновременно, когда ты постоянно в тонусе. В любое время Сергей Николаевич мог тебе набрать с вопросами, в ответ на которые нельзя мямлить. Только аргументированный ответ, без воды.