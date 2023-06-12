Мусаев рассказал, решал ли Галицкий, какого футболиста выпускать на поле

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о манере управление клубом Сергея Галицкого.
– Галицкий давал вам советы в «Краснодаре», куда и кого ставить?
– Ни разу такого не было.
– Допускаете, что до вас Галицкий решал, куда какого футболиста выпускать?
– Наверное, нет.
– Как опишете манеру управления Галицкого?
– Максимальная вовлеченность. От филиалов академии до выбора формы на сезон. Сейчас он строит парк – и я уверен, так же максимально погружен и в это. Хочет разбираться во всем.
Сложно и интересно одновременно, когда ты постоянно в тонусе. В любое время Сергей Николаевич мог тебе набрать с вопросами, в ответ на которые нельзя мямлить. Только аргументированный ответ, без воды.
- Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
- Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.
Источник: Sport24