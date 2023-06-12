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    • Мусаев рассказал, решал ли Галицкий, какого футболиста выпускать на поле

    Мусаев рассказал, решал ли Галицкий, какого футболиста выпускать на поле

    Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о манере управление клубом Сергея Галицкого.

    – Галицкий давал вам советы в «Краснодаре», куда и кого ставить?

    – Ни разу такого не было.

    – Допускаете, что до вас Галицкий решал, куда какого футболиста выпускать?

    – Наверное, нет.

    – Как опишете манеру управления Галицкого?

    – Максимальная вовлеченность. От филиалов академии до выбора формы на сезон. Сейчас он строит парк – и я уверен, так же максимально погружен и в это. Хочет разбираться во всем.

    Сложно и интересно одновременно, когда ты постоянно в тонусе. В любое время Сергей Николаевич мог тебе набрать с вопросами, в ответ на которые нельзя мямлить. Только аргументированный ответ, без воды.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • Клуб в 2020 году играл в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: Sport24

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