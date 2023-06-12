Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Малкома с помощью обмана

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Малкома в «ПСЖ».

«Реален ли переход Малкома в «ПСЖ» летом? Летом – не знаю. Но то, что был интерес зимой – это реально.

«ПСЖ», конечно, хотел быть хитрее всех. Малком молодец, что не пошeл на это. Они его позвали, типа: «Мы договорились, давай прилетай. Отправим тебе самолeт, а здесь уже договоримся».

Хорошо, что у Малкома агент очень опытный, ему ничего не надо. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» Если интерес есть, идите к Александру Ивановичу Медведеву и делайте предложение.

Но, в принципе, мы к этому относились спокойно и были рядом. Понятное дело, что это «ПСЖ», это Неймар, это Мбаппе.

Сейчас с темой «ПСЖ» тишина, они сами не знают, что там будет сделано», – сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».