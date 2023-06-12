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  • Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Малкома с помощью обмана

Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Малкома с помощью обмана

12 июня 2023, 15:55
3

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Малкома в «ПСЖ».

«Реален ли переход Малкома в «ПСЖ» летом? Летом – не знаю. Но то, что был интерес зимой – это реально.

«ПСЖ», конечно, хотел быть хитрее всех. Малком молодец, что не пошeл на это. Они его позвали, типа: «Мы договорились, давай прилетай. Отправим тебе самолeт, а здесь уже договоримся».

Хорошо, что у Малкома агент очень опытный, ему ничего не надо. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» Если интерес есть, идите к Александру Ивановичу Медведеву и делайте предложение.

Но, в принципе, мы к этому относились спокойно и были рядом. Понятное дело, что это «ПСЖ», это Неймар, это Мбаппе.

Сейчас с темой «ПСЖ» тишина, они сами не знают, что там будет сделано», – сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

  • Малком забил 23 гола в 27 матчах этого сезона РПЛ.
  • Сообщалось, что бразилец интересен топ-клубам АПЛ.
  • «Зенит» готов продать игрока за 40 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ПСЖ Зенит Малком
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1686576179
И всего-то? Я думал они 50 тысяч рублей предложили Зениту.
Ответить
NewLife
1686576475
Вторая серия эпопеи; зюба переходит в премьер лигу, теперь с новым актером.
Ответить
Вомбат
1686581438
Откуда они отправили бы ему самолет? Из Европы диспетчерские службы полетов не поддерживают.
Ответить
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