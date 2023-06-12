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    • Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Малкома с помощью обмана

    Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Малкома с помощью обмана

    Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Малкома в «ПСЖ».

    «Реален ли переход Малкома в «ПСЖ» летом? Летом – не знаю. Но то, что был интерес зимой – это реально.

    «ПСЖ», конечно, хотел быть хитрее всех. Малком молодец, что не пошeл на это. Они его позвали, типа: «Мы договорились, давай прилетай. Отправим тебе самолeт, а здесь уже договоримся».

    Хорошо, что у Малкома агент очень опытный, ему ничего не надо. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» Если интерес есть, идите к Александру Ивановичу Медведеву и делайте предложение.

    Но, в принципе, мы к этому относились спокойно и были рядом. Понятное дело, что это «ПСЖ», это Неймар, это Мбаппе.

    Сейчас с темой «ПСЖ» тишина, они сами не знают, что там будет сделано», – сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах этого сезона РПЛ.
    • Сообщалось, что бразилец интересен топ-клубам АПЛ.
    • «Зенит» готов продать игрока за 40 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18595

      NewLife 1 час назад

      Вторая серия эпопеи; зюба переходит в премьер лигу, теперь с новым актером.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14118

      R_a_i_n 1 час назад

      И всего-то? Я думал они 50 тысяч рублей предложили Зениту.

      1
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