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    Три европейских топ-клуба интересуются Малкомом

    Полузащитник «Зенита» Малком заинтересовал несколько европейских топ-клубов.

    По информации 90min, бразильцем интересуются «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

    Агент Малкома уже общался с руководством «Зенита» на тему ухода футболиста из клуба в летнее трансферное окно.

    • Малком покинул расположение «Зенита» за 3 тура до конца чемпионата России.
    • Петербуржцам осталось сыграть с «Сочи» и «Факелом».
    • Бразилец – лучший бомбардир сезона РПЛ (23 гола).

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    Источник: 90min

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