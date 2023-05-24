Три европейских топ-клуба интересуются Малкомом

Псж
Полузащитник «Зенита» Малком заинтересовал несколько европейских топ-клубов.
По информации 90min, бразильцем интересуются «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Агент Малкома уже общался с руководством «Зенита» на тему ухода футболиста из клуба в летнее трансферное окно.
- Малком покинул расположение «Зенита» за 3 тура до конца чемпионата России.
- Петербуржцам осталось сыграть с «Сочи» и «Факелом».
- Бразилец – лучший бомбардир сезона РПЛ (23 гола).
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