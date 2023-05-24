Три европейских топ-клуба интересуются Малкомом

Полузащитник «Зенита» Малком заинтересовал несколько европейских топ-клубов.

По информации 90min, бразильцем интересуются «ПСЖ», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Агент Малкома уже общался с руководством «Зенита» на тему ухода футболиста из клуба в летнее трансферное окно.