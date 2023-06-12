Дюков оценил новый формат Кубка России

Ну да дегенераты развалили весь футбол у нас в стране спасибо газпрому и продажному рфс может хватит газ нюхать пора уже слезть с газпромовской иглы нарики денежные
Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от нового формата Fonbet Кубка России.
«Что касается формата, то мне кажется, что этот розыгрыш удался, получился. Было много интересных матчей, высокая посещаемость, большой охват рейтингами. Был интерес для спонсоров и партнеров. Это говорит в пользу того, что формат правильный, хоть и сложный. На втором этапе турнира болельщики стали понимать формат.
После Суперфинала примем решение о том, каким будет формат. Но на данный момент, обмениваясь мнениями, приходим к выводу, что это интересный формат», – сказал Дюков.
- В сезоне турнира было 160 матчей.
- В среднем за матч забито 2,58 гола.
- Победителем Кубка впервые за 10 лет стал ЦСКА.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.