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    Дюков оценил новый формат Кубка России

    Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от нового формата Fonbet Кубка России.

    «Что касается формата, то мне кажется, что этот розыгрыш удался, получился. Было много интересных матчей, высокая посещаемость, большой охват рейтингами. Был интерес для спонсоров и партнеров. Это говорит в пользу того, что формат правильный, хоть и сложный. На втором этапе турнира болельщики стали понимать формат.

    После Суперфинала примем решение о том, каким будет формат. Но на данный момент, обмениваясь мнениями, приходим к выводу, что это интересный формат», – сказал Дюков.

    • В сезоне турнира было 160 матчей.
    • В среднем за матч забито 2,58 гола.
    • Победителем Кубка впервые за 10 лет стал ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +514

      НикКин 1 час назад

      Ну да дегенераты развалили весь футбол у нас в стране спасибо газпрому и продажному рфс может хватит газ нюхать пора уже слезть с газпромовской иглы нарики денежные

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      Рейтинг: +660

      FCSpartakM 1 час назад

      Формат гумно полное.

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      Рейтинг: +17696

      Garrincha58 1 час назад

      посещаемость была за счёт того что там не надо было Fan ID но об этом понятно он не скажет иначе не так поймут сильные мира сего кто это придумал то же самое касается и этого Кубка нет в нём спортивного составляющего и это главное в спорте или футбол перестал быть спортом да сейчас политика на первом месте на втором деньги, а уж что касается спорта то он где то там на задворках, если хотите больше матчей больше денег от реклам то создайте ещё один кубок лиги например и пусть там играют те кто хочет и медийные и ещё кто нибудь но чтобы был спортивный принцип проиграл вылетаешь, а не ещё вам дают шанс такого просто нигде нет в мире

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      Рейтинг: +638

      Нуф-Нуф 2 часа назад

      Главное как Алёша оценит.

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      Рейтинг: +17696

      Garrincha58 > Нуф-Нуф 1 час назад

      Алёша Наф-Наф???

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