Дюков оценил новый формат Кубка России

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от нового формата Fonbet Кубка России.

«Что касается формата, то мне кажется, что этот розыгрыш удался, получился. Было много интересных матчей, высокая посещаемость, большой охват рейтингами. Был интерес для спонсоров и партнеров. Это говорит в пользу того, что формат правильный, хоть и сложный. На втором этапе турнира болельщики стали понимать формат.

После Суперфинала примем решение о том, каким будет формат. Но на данный момент, обмениваясь мнениями, приходим к выводу, что это интересный формат», – сказал Дюков.