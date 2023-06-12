Нападающий «Краснодара»: «Судья убил игру, он был за ЦСКА!»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что его команда пострадала от судейских решений в Суперфинале Fonbet Кубка России.
«Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде.
Главный судья нашей игры был же за ЦСКА – может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА.
Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» – заявил Олусегун.
- ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Московская команда стала 8-кратным обладателем этого трофея.
- Финал судил Владислав Безбородов.
Источник: «РБ Спорт»