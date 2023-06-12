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Нападающий «Краснодара»: «Судья убил игру, он был за ЦСКА!»

12 июня 2023, 11:56
14

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что его команда пострадала от судейских решений в Суперфинале Fonbet Кубка России.

«Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде.

Главный судья нашей игры был же за ЦСКА – может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА.

Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» – заявил Олусегун.

  • ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Московская команда стала 8-кратным обладателем этого трофея.
  • Финал судил Владислав Безбородов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар Олусегун Олакунле Безбородов Владислав
Комментарии (14)
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Xiko
1686561591
После драки руками не машут. Проиграли, так проиграли, шансы были у команд одинаковые в серии пенальти. Реализовывать моменты надо было да и красных карт не было, что б не оставлять команду в меньшестве
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Бакланище Астраханский
1686561724
Мало того, что судья, там ещё и в комментаторской заинтересованный убыток сидел
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SuperNils
1686563252
А причём тут судья? Это он что ли помешал нормально пенальти пробить?
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Garrincha58
1686564041
Такие пенальти не ставят особенно в финале Безбородову пора уже судить в ФНЛе. За ним давно замечено он всегда так судит особенно московские команды с командами из провинции и так не навязчиво но это заметно а придраться вроде по сути и не к чему да повод был но надо же соблюдать спортивный принцип понятно за ЦСКА топят сильные люди сего и могут помешать карьере у Краснодара таких людей нет короче перестраховался и он и на VARе тем более
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RUSARM
1686566066
не надо плакать олесегун,играть надо и забивать пенальти,а вы сопли распускаете и валяетесь на поле при малейшем контакте!!
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ScarlettOgusania
1686570760
для чего было ставить на серию пеналей игрока, покидающего клуб? хорошо ещё, что Кайо и Сафонова в состав не включил Ивич
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