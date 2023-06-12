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    Нападающий «Краснодара»: «Судья убил игру, он был за ЦСКА!»

    Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что его команда пострадала от судейских решений в Суперфинале Fonbet Кубка России.

    «Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде.

    Главный судья нашей игры был же за ЦСКА – может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА.

    Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» – заявил Олусегун.

    • ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Московская команда стала 8-кратным обладателем этого трофея.
    • Финал судил Владислав Безбородов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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