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    • Сперцян – о судействе в Суперфинале: «Тяжело, когда с первых минут душат»

    Сперцян – о судействе в Суперфинале: «Тяжело, когда с первых минут душат»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян недоволен пенальти в ворота команды в кубковом Суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

    «В таких играх это не пенальти. Тяжело, когда с первых минут душат

    Касание было слабым. Я не видел эпизод, но все так говорят. В таких играх это не пенальти. Не буду ничего говорить о судействе.

    Первые мысли после матча? Что это невозможно. Не верилось, что проиграли. Мы были уверены, что победим», – сказал Сперцян.

    • Матч в поле судил петербуржец Владислав Безбородов.
    • У «Краснодара» по-прежнему нет трофеев.
    • ЦСКА выиграл Кубок впервые за 10 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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