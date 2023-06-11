Сперцян – о судействе в Суперфинале: «Тяжело, когда с первых минут душат»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян недоволен пенальти в ворота команды в кубковом Суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
«В таких играх это не пенальти. Тяжело, когда с первых минут душат
Касание было слабым. Я не видел эпизод, но все так говорят. В таких играх это не пенальти. Не буду ничего говорить о судействе.
Первые мысли после матча? Что это невозможно. Не верилось, что проиграли. Мы были уверены, что победим», – сказал Сперцян.
- Матч в поле судил петербуржец Владислав Безбородов.
- У «Краснодара» по-прежнему нет трофеев.
- ЦСКА выиграл Кубок впервые за 10 лет.
Источник: «Матч ТВ»