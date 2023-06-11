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    • Ультрас ЦСКА приезжали на базу перед кубковым Суперфиналом

    Ультрас ЦСКА приезжали на базу перед кубковым Суперфиналом

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что перед кубковым Суперфиналом с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти) команду навестили активные болельщики.

    «Хочу поздравить самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим. Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них», – сказал игрок.

    • ЦСКА выиграл Кубок впервые за 10 лет.
    • У «Краснодара» трофеев нет.
    • Ультрас клубов РПЛ не ходят на матчи из-за бойкота Fan ID.

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    Источник: «Матч ТВ»

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