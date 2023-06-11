Ультрас ЦСКА приезжали на базу перед кубковым Суперфиналом

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что перед кубковым Суперфиналом с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти) команду навестили активные болельщики.

«Хочу поздравить самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим. Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них», – сказал игрок.