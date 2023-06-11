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    • Радимов рассказал о споре на ужин с комментатором Шнякиным перед кубковым Суперфиналом

    Радимов рассказал о споре на ужин с комментатором Шнякиным перед кубковым Суперфиналом

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поспорил, кто будет играть в воротах «Краснодара» в кубковом Суперфинале – Матвей Сафонов или Станислав Агкацев.

    – Говоря о том, кто будет голкипером «Краснодара», вы намекаете на нестабильную игру Сафонова?

    – Конечно. Я даже с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Шнякиным поспорил на ужин, что будет Сафонов в составе, а Дима – что Агкацев. Так что с большим нетерпением жду составов.

    • Суперфинал в «Лужниках» начнется в 17:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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    Источник: «РБ Спорт»

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