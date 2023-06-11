Радимов рассказал о споре на ужин с комментатором Шнякиным перед кубковым Суперфиналом

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поспорил, кто будет играть в воротах «Краснодара» в кубковом Суперфинале – Матвей Сафонов или Станислав Агкацев.

– Говоря о том, кто будет голкипером «Краснодара», вы намекаете на нестабильную игру Сафонова?

– Конечно. Я даже с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Шнякиным поспорил на ужин, что будет Сафонов в составе, а Дима – что Агкацев. Так что с большим нетерпением жду составов.