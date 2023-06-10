РФС анонсировал развлекательную программу на Суперфинал Fonbet Кубка России: будут Баста, Гагарина и Нигматуллин

Стало известно, какие артисты выступят перед и после Суперфинала Fonbet Кубка России.

«В преддверии матча и после его окончания зрителей ждeт обширная развлекательная программа, включающая в себя выступление звeзд российского шоу-бизнеса.

В 16:00 стартует предматчевое шоу, в котором с DJ-сетом выступит экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, M. Hustler создаст уникальный музыкальный трек, собранный из песен различных эпох, а перед стартовым свистком гимн России исполнит Полина Гагарина.

После окончания матча и церемонии награждения на стадионе выступит Баста с песнями «Моя игра» и «Сансара», – говорится в пресс-релизе РФС.