РФС анонсировал развлекательную программу на Суперфинал Fonbet Кубка России: будут Баста, Гагарина и Нигматуллин

Стало известно, какие артисты выступят перед и после Суперфинала Fonbet Кубка России.
«В преддверии матча и после его окончания зрителей ждeт обширная развлекательная программа, включающая в себя выступление звeзд российского шоу-бизнеса.
В 16:00 стартует предматчевое шоу, в котором с DJ-сетом выступит экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, M. Hustler создаст уникальный музыкальный трек, собранный из песен различных эпох, а перед стартовым свистком гимн России исполнит Полина Гагарина.
После окончания матча и церемонии награждения на стадионе выступит Баста с песнями «Моя игра» и «Сансара», – говорится в пресс-релизе РФС.
- ЦСКА и «Краснодар» встретятся в Суперфинале Fonbet Кубка России в воскресенье, 11 июня.
- Место проведения – «Лужники» (Москва).
- Начало матча – в 17:00 мск.
Источник: сайт РФС