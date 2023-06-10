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    • РФС анонсировал развлекательную программу на Суперфинал Fonbet Кубка России: будут Баста, Гагарина и Нигматуллин

    РФС анонсировал развлекательную программу на Суперфинал Fonbet Кубка России: будут Баста, Гагарина и Нигматуллин

    Стало известно, какие артисты выступят перед и после Суперфинала Fonbet Кубка России.

    «В преддверии матча и после его окончания зрителей ждeт обширная развлекательная программа, включающая в себя выступление звeзд российского шоу-бизнеса.

    В 16:00 стартует предматчевое шоу, в котором с DJ-сетом выступит экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, M. Hustler создаст уникальный музыкальный трек, собранный из песен различных эпох, а перед стартовым свистком гимн России исполнит Полина Гагарина.

    После окончания матча и церемонии награждения на стадионе выступит Баста с песнями «Моя игра» и «Сансара», – говорится в пресс-релизе РФС.

    • ЦСКА и «Краснодар» встретятся в Суперфинале Fonbet Кубка России в воскресенье, 11 июня.
    • Место проведения – «Лужники» (Москва).
    • Начало матча – в 17:00 мск.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 14:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +506

      НикКин 2 часа назад

      Денег еще забыли предложить чтоб народ пошел смотреть это говнище

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