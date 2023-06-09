Агент Дивеева – после продления контракта с ЦСКА: «Интерес к Игорю в Европе сохраняется»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, дал комментарий после продления контракта игрока до 2028 года.

– Был ли интерес к Игорю со стороны европейских клубов? Были новости об интересе из Италии, в том числе «Наполи».

– Интерес к Игорю был, и сейчас он также остается, что подтверждается звонками. Однако это не выражалось в виде официальных предложений, направленных в клуб или лично нам. Интерес к Дивееву из Европы есть, присутствуют постоянные звонки, узнают о возможностях потенциального перехода и другие детали. Обсуждения идут.

– Было ли конкретное предложение из Европы? С вами лично связывались?

– Да, были конкретные предложения, но не из топ-5 лиг. Не хотелось бы озвучивать названия команд, ведь переговоры носили строго конфиденциальный характер. Из европейских чемпионатов остается устойчивый интерес ряда клубов, но это выражено в предварительных звонках, основанных на потенциальном переходе. Обсуждаем, хочет ли сам Игорь переходить.

– Дивеев хочет в Европу?

– Сегодня он выразил свой настрой, продлив контракт ЦСКА.