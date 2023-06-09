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    • Агент Дивеева – после продления контракта с ЦСКА: «Интерес к Игорю в Европе сохраняется»

    Агент Дивеева – после продления контракта с ЦСКА: «Интерес к Игорю в Европе сохраняется»

    Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, дал комментарий после продления контракта игрока до 2028 года.

    – Был ли интерес к Игорю со стороны европейских клубов? Были новости об интересе из Италии, в том числе «Наполи».

    – Интерес к Игорю был, и сейчас он также остается, что подтверждается звонками. Однако это не выражалось в виде официальных предложений, направленных в клуб или лично нам. Интерес к Дивееву из Европы есть, присутствуют постоянные звонки, узнают о возможностях потенциального перехода и другие детали. Обсуждения идут.

    – Было ли конкретное предложение из Европы? С вами лично связывались?

    – Да, были конкретные предложения, но не из топ-5 лиг. Не хотелось бы озвучивать названия команд, ведь переговоры носили строго конфиденциальный характер. Из европейских чемпионатов остается устойчивый интерес ряда клубов, но это выражено в предварительных звонках, основанных на потенциальном переходе. Обсуждаем, хочет ли сам Игорь переходить.

    – Дивеев хочет в Европу?

    – Сегодня он выразил свой настрой, продлив контракт ЦСКА.

    • 23-летний Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
    • Его статистика: 132 матча, 11 голов, 4 ассиста.
    • У Дивеева нет трофеев в карьере.

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    Источник: Sport24

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