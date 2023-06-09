Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смородская отреагировала на новые слитые видео Дзюбы

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «Ой, мать честная! Не хотелось бы комментировать Артема, хочется, чтобы эта тема перестала циркулировать.

    Влияет ли это на репутацию «Локомотива»? Не знаю. Больше всего это влияет на Дзюбу с негативной стороны. Зачем он все это? Кого Артем хочет удивить или похвалиться, не понимаю. Дзюбе надо измениться внутри. Люди это почувствуют», – сказала Смородская.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

    Новости по теме
    Адвокат Жорин рассказал, какие перспективы у Дзюбы в суде по делу о слитых видео
    Кокорин: «Это мне Дзюба присылал видео» 5
    Зарема прокомментировала новые слитые видео Дзюбы 14
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:52
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12259

      BRO_football 28 минут назад

      А ты-то куда, тётя? На молоденьких засматриваешься?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      врете вы все 2 часа назад

      Ооо, и эта комментит.Кто там еще не отметился реагированием на 2 серию зюбадрочива ? Канделаки еще не слышали.В первый раз она его прикрывала , чем могла. Щас как ?
      Прикольно было бы услышать биатлониста Тихонова.До этого он там чо то про--- правильно было, не здороваться с Зюбой за руку которой он..))) Может щас чо то новое прикольное скажет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2953

      фанат джигурды > врете вы все 1 час назад

      Жаба смоюродивая уже, небось, раз 50 посмотрела.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 