Смородская отреагировала на новые слитые видео Дзюбы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Ой, мать честная! Не хотелось бы комментировать Артема, хочется, чтобы эта тема перестала циркулировать.

Влияет ли это на репутацию «Локомотива»? Не знаю. Больше всего это влияет на Дзюбу с негативной стороны. Зачем он все это? Кого Артем хочет удивить или похвалиться, не понимаю. Дзюбе надо измениться внутри. Люди это почувствуют», – сказала Смородская.

Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.

Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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