«Идиот, вот и все»: ветеран ЦСКА – о Дзюбе

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Ну и что. Черт с ним! Подумаешь, проблема какая. Пускай хоть задницу посылает своей девушке.

Какая нам разница. Что об этом говорить. Идиот, вот и все», – сказал Пономарев.