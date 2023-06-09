«Идиот, вот и все»: ветеран ЦСКА – о Дзюбе

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.
«Ну и что. Черт с ним! Подумаешь, проблема какая. Пускай хоть задницу посылает своей девушке.
Какая нам разница. Что об этом говорить. Идиот, вот и все», – сказал Пономарев.
- Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
- Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
- Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
Источник: «Спорт-Экспресс»