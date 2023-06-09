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    «Идиот, вот и все»: ветеран ЦСКА – о Дзюбе

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «Ну и что. Черт с ним! Подумаешь, проблема какая. Пускай хоть задницу посылает своей девушке.

    Какая нам разница. Что об этом говорить. Идиот, вот и все», – сказал Пономарев.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8307

      nik55 29 минут назад

      просто он сразу родился идиотом-----как говорят горбатого м-----а исправит

      0
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      Рейтинг: +5312

      Питерский князь 1 час назад

      Слава Богу, теперь позорит Локо
      :)))

      1
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      Рейтинг: +2792

      BlackMurder > Питерский князь 28 минут назад

      А я б так сказал, забивает и играет нормально, а его личная жизнь вообще волновать не должна

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