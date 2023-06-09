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    • «С такими наклонностями Дзюба и в Европе станет не чужим человеком»: Червиченко – о новых слитых видео

    «С такими наклонностями Дзюба и в Европе станет не чужим человеком»: Червиченко – о новых слитых видео

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «Дзюба что, опять теребонькает на видео? Всегда говорил, личная жизнь и спортивная карьера – разные вещи. Человек у себя дома за закрытыми дверьми может заниматься, чем угодно.

    У каждого свои наклонности. Иногда хорошие деньги сводят людей с ума, а доступность ко всему порождает новые интересы. Единожды перейдя черту, дальше можно не останавливаться. Удивительно, что слили всего лишь второе видео, а не третье, четвертое или пятое.

    Надо понять, что рукоблудие никак не повлияет на карьеру Дзюбы, а только поможет процессу узнаваемости. Видите, бегает и забивает, значит, мастурбация ему идет на пользу. Тем более, Артем подтвердил звание самого медийного футболиста нашей лиги.

    С такими наклонностями, глядишь, Дзюба и в Европе станет не чужим человеком. Там же любители всяких извращуг и подобных вещей. Артем, кажется, готовится туда поехать», – сказал Червиченко.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17671

      Garrincha58 1 час назад

      он готовится в порно студию стать актёром, чтобы получить порно Оскар раз не вышло получить ЗМ

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