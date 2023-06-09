«С такими наклонностями Дзюба и в Европе станет не чужим человеком»: Червиченко – о новых слитых видео

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слив новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«Дзюба что, опять теребонькает на видео? Всегда говорил, личная жизнь и спортивная карьера – разные вещи. Человек у себя дома за закрытыми дверьми может заниматься, чем угодно.

У каждого свои наклонности. Иногда хорошие деньги сводят людей с ума, а доступность ко всему порождает новые интересы. Единожды перейдя черту, дальше можно не останавливаться. Удивительно, что слили всего лишь второе видео, а не третье, четвертое или пятое.

Надо понять, что рукоблудие никак не повлияет на карьеру Дзюбы, а только поможет процессу узнаваемости. Видите, бегает и забивает, значит, мастурбация ему идет на пользу. Тем более, Артем подтвердил звание самого медийного футболиста нашей лиги.

С такими наклонностями, глядишь, Дзюба и в Европе станет не чужим человеком. Там же любители всяких извращуг и подобных вещей. Артем, кажется, готовится туда поехать», – сказал Червиченко.