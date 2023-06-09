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    Федотов назвал задачу ЦСКА на каждый матч

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какая задача стоит перед клубом перед каждым матчем.

    – Понимаете, почему именно в матчах со «Спартаком» такой накал? Что в первом круге, что во втором.

    – Это дерби, основное дерби РПЛ. Поэтому такой накал страстей. Не каждый способен это выдержать.

    – А для вас как для тренера что принципиальнее: обойти «Спартак» в турнирной таблице и завоевать серебро или в предстоящем матче с «Краснодаром» добыть первый трофей для клуба за несколько лет?

    – Мы смотрим на свой клуб, его развитие. Важно выходить в каждом матче и показывать хороший, содержательный футбол, который радует наших болельщиков. Плюс мы прекрасно понимаем, что без трофеев, без побед все это не имеет смысла.

    Поэтому задача – в каждом матче играть красиво, результативно и добиваться побед.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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