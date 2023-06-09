Федотов назвал самый важный матч в тренерской карьере

Тренер ЦСКА владимир Федотов поделился ожиданиями от Суперфинала Fonbet Кубка России.
– В следующем сезоне ставите цель побороться с «Зенитом» за золотые медали?
– Вы знаете, футбольный клуб ЦСКА – это априори сражение за самые высокие места. При этом в следующий сезон пока не смотрим. Надо завершить финальный матч, поработать на трансферном рынке, укомплектоваться. Много чем нужно заниматься, двигаясь вперед.
– Финал Кубка России станет для вас самым важным матчем в тренерской карьере?
– На данный момент да, конечно.
- Суперфинал состоится 11 июня.
- Начало матча – в 17:00 мск.
- Место проведения – «Лужники» (Москва).
Источник: «Спорт-Экспресс»