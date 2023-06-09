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    Федотов назвал самый важный матч в тренерской карьере

    Тренер ЦСКА владимир Федотов поделился ожиданиями от Суперфинала Fonbet Кубка России.

    – В следующем сезоне ставите цель побороться с «Зенитом» за золотые медали?

    – Вы знаете, футбольный клуб ЦСКА – это априори сражение за самые высокие места. При этом в следующий сезон пока не смотрим. Надо завершить финальный матч, поработать на трансферном рынке, укомплектоваться. Много чем нужно заниматься, двигаясь вперед.

    – Финал Кубка России станет для вас самым важным матчем в тренерской карьере?

    – На данный момент да, конечно.

    • Суперфинал состоится 11 июня.
    • Начало матча – в 17:00 мск.
    • Место проведения – «Лужники» (Москва).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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