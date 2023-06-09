Федотов назвал самый важный матч в тренерской карьере

Тренер ЦСКА владимир Федотов поделился ожиданиями от Суперфинала Fonbet Кубка России.

– В следующем сезоне ставите цель побороться с «Зенитом» за золотые медали?

– Вы знаете, футбольный клуб ЦСКА – это априори сражение за самые высокие места. При этом в следующий сезон пока не смотрим. Надо завершить финальный матч, поработать на трансферном рынке, укомплектоваться. Много чем нужно заниматься, двигаясь вперед.

– Финал Кубка России станет для вас самым важным матчем в тренерской карьере?

– На данный момент да, конечно.