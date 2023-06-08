Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Смолов: «Папа называл меня «гребень», говорил: ну ты же не девочка, чтобы волосы красить»

    Смолов: «Папа называл меня «гребень», говорил: ну ты же не девочка, чтобы волосы красить»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о сложных отношениях со своим отцом.

    – Насколько я знаю, твой папа – серьезный человек, который может многое рассказать про 90-е годы.

    – Да.

    – Как он относился к сыну, который любит разные прически, татуировки, тусовщик такой?

    – Плохо. Называл меня «гребень», говорил: «Че ты как гребень?» Много конфликтов было. С моей стороны было непонимание, потому что все в такой ультимативной форме, диалога не было.

    При том что мы с ним общались. Но в какой-то момент: «Либо ты вынимаешь эти сережки, либо ты мне больше не сын». Я: «Что, ты из-за сережек?» Понятно, что я их вынимал.

    Когда я покрасился перед отпуском в блондина, мы вместе летели в Дубай. Он в аэропорту, когда мы встретились, не хотел здороваться со мной и разговаривать.

    Я ему сказал: «Я тебе обещаю, что с такой прической не выйду на тренировку. Похожу в отпуске и сбрею». Он только после этого чуть-чуть смягчился.

    – Ну ты сбрил, естественно?

    – Да.

    – То есть папа был такой суровый в твоей молодости и жестко реагировал?

    – Да. По части внешности. Условно: ну ты же не девочка, чтобы волосы красить. Что-то такое.

    – А ваши отношения изменились или он по-прежнему давит авторитетом?

    – Изменились, но он пытается манипулировать.

    – Это не доходит до конфликтов?

    – Ну, бывает, доходит.

    • 33-летний Смолов родился в Саратове.
    • Он играл в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».
    • У форварда в минувшем сезоне РПЛ 24 матча, 10 голов, 4 ассиста.

    Новости по теме
    Смолов назвал причину пропасти в уровне жизни в Москве и регионах 4
    Смолов подарил девушке ювелирное украшение за 200 тысяч евро 8
    Смолов рассказал, что ему нравится в США 4
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2023 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2241

      jek718875 5 минут назад

      Папа разбирается в петушилах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      russkiisergei 4 часа назад

      гребень- это значит петух!!! даже батя его знает!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Ччаппай 5 часов назад

      Вот когда уйдут 2-3 поколения вот таких вот "пап", вздохнет расеюшка да, глядишь, к цивилизованному миру потянется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15052

      Алексей З 6 часов назад

      Это нормально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1610

      zarsm 6 часов назад

      Факты

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 