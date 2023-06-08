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  • Смолов: «Папа называл меня «гребень», говорил: ну ты же не девочка, чтобы волосы красить»

Смолов: «Папа называл меня «гребень», говорил: ну ты же не девочка, чтобы волосы красить»

8 июня 2023, 19:55
6

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о сложных отношениях со своим отцом.

– Насколько я знаю, твой папа – серьезный человек, который может многое рассказать про 90-е годы.

– Да.

– Как он относился к сыну, который любит разные прически, татуировки, тусовщик такой?

– Плохо. Называл меня «гребень», говорил: «Че ты как гребень?» Много конфликтов было. С моей стороны было непонимание, потому что все в такой ультимативной форме, диалога не было.

При том что мы с ним общались. Но в какой-то момент: «Либо ты вынимаешь эти сережки, либо ты мне больше не сын». Я: «Что, ты из-за сережек?» Понятно, что я их вынимал.

Когда я покрасился перед отпуском в блондина, мы вместе летели в Дубай. Он в аэропорту, когда мы встретились, не хотел здороваться со мной и разговаривать.

Я ему сказал: «Я тебе обещаю, что с такой прической не выйду на тренировку. Похожу в отпуске и сбрею». Он только после этого чуть-чуть смягчился.

– Ну ты сбрил, естественно?

– Да.

– То есть папа был такой суровый в твоей молодости и жестко реагировал?

– Да. По части внешности. Условно: ну ты же не девочка, чтобы волосы красить. Что-то такое.

– А ваши отношения изменились или он по-прежнему давит авторитетом?

– Изменились, но он пытается манипулировать.

– Это не доходит до конфликтов?

– Ну, бывает, доходит.

  • 33-летний Смолов родился в Саратове.
  • Он играл в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».
  • У форварда в минувшем сезоне РПЛ 24 матча, 10 голов, 4 ассиста.

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Комментарии (6)
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zarsm
1686249753
Факты
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russkiisergei
1686257525
гребень- это значит петух!!! даже батя его знает!!!
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jek718875
1686273143
Папа разбирается в петушилах
Ответить
Дядя Серёжа
1686285208
Я хоть не местный... но по Саратову крашеному пацану в серёжках комфортно?
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яцык
1686298607
Еще маникюр сделай
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